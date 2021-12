Carla Medina y el show que promete incomodar y abrir la conversación 

Platicamos con Carla Medina sobre Ojos de Mujer, el nuevo talk show de mujeres, que lleva a la mesa temas que nos conciernen, interesan y hasta incomodan a todos, pero que hoy día son más que necesario.

Por Jorge Alférez

Cuéntanos acerca de Ojos de Mujer

Carla Medina

Ojos de Mujer, es una especie de talk show y game show, con mujeres empoderadas que forman parte de un panel que yo modero. Hablamos de temas que nunca antes los habían permitido en televisión. Además, no solo se trata de tocar ciertos temas sino de poder dar nuestra opinión. Escuchar la opinión de otras mujeres de acuerdo a su vida y experiencias, y entender que no hay respuestas equivocadas, cada quien tiene su visión de acuerdo a lo que le ha pasado en la vida. Tomando como base lo anterior, se vale decir “necesito informarme más” o “yo creo o tengo esta convicción”.

¿Cómo surge este proyecto?

Considero que surge ante el deseo de querer transformar la identidad del canal hacia algo más inclusivo. Con E!, queremos darle voz a la mujer y a las minorías, claro está, con mucho respeto.

¿A qué reto te enfrentaste como host de este nuevo programa?

El mayor reto es que estamos en un alto estado de vulnerabilidad. Al tener una cámara y micrófono en frente, estamos siendo quienes somos, no tenemos un personaje, no tenemos un script, aquí damos nuestra opinión y buscamos incomodar al hablar de temas. También hay una gran responsabilidad con la sociedad en general y con quienes no pueden ser escuchados.

¿Existe algún miedo al estar al frente de un proyecto que habla de temas sociales y culturales que pudieran ser delicados?

Hay un poco de miedo, pero es el paso que se debe dar para motivar a los demás a hacer lo mismo y que sepan que su opinión es valiosa.

¿Cuáles son los temas que se abordan en el programa?

Hablamos del autoplacer, que sé que a muchas les llegó a incomodar. Hablamos también de la infidelidad, del aborto, de las mujeres trans y muchos temas más, que sabemos, vivimos todos los días, pero que no siempre se tocan y no siempre vemos que a alguien se le da un micrófono para hablar públicamente al respecto.

¿Consideras que hoy día, la voz de la mujer está en un mejor lugar?

No es que estemos en un mejor lugar ni que pida algo como tal, solo quiero uno más igualitario. Muchas veces, a mí me dijeron que el hombre debía ser el conductor principal, porque la gente necesitaba una imagen de respeto al frente de un programa, incluso al yo estar más preparada y con un currículum más extenso. Y así como a mí, a muchas mujeres les llegó a pasar lo mismo. Esa es mi historia, esos son mis ojos de mujer contándote mi experiencia. Creo que es un discurso que debemos cambiar y no es entrar en la discusión de quién es mejor, simplemente es saber que podemos estar igual de preparadas. Es algo que se tiene que decir y es algo que está cambiando.

¿Te consideras parte del cambio?

Qué increíble ser parte del cambio. La televisión ya no puede ser igual. También, es importante darnos cuenta de que no somos iguales, debemos darnos cuenta de la diversidad que existe.

¿A quién va dirigido el programa?

El programa es para “todes”. Me subo al tren, porque todes pueden verlo sin importar su identidad. La intención es darse cuenta de lo necesario que es observar, opinar y poder cambiar de opinión. Se vale informarnos. Son temas que, aunque no son para nada nuevos, apenas ahora se exponen de tal manera, por lo que hay que informarnos, hay que leer y hay que preguntar. Que nos animemos a querer conocer y saber más.

Ojos de Mujer llega a la pantalla de E! con Carla Medina como host y compartiendo pantalla y una gran conversación junto a ChikyBomBom, la actriz y empresaria mexicana Elizabeth Gutiérrez y y la comediante venezolana Érika de la Vega.

En cada episodio de Ojos de Mujer, nos compartirán sus opiniones sobre temas tan diversos y actuales como: ¿Qué define hoy a una mujer?, ¿Roles de género?, ¿Cánones de belleza?, ¿Mandatos sociales?, ¿Puede una sexo servidora exigir derechos?,¿Puede un ícono pedir que la dejen en paz? Sin censura y con completa honestidad las panelistas compartirán sus palpitantes opiniones.

