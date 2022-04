Regina Blandón sorprende al lucir cejas de color rosa

La ex integrante de “La Familia Peluche”, la actriz Regina Blandón causó polémica en redes sociales al teñirse las cejas.

Por Diana Laura Sánchez

Regina Blandón ha demostrado en distintas ocasiones que no le teme a los cambios, por esta razón se aventuró a hacerse un cambio de look original en su rostro al cambiarse por completo la apariencia de sus cejas.

El pasado 27 de abril se llevó a cabo el Mercedes-Benz Fashion Week México, al que asistió Regina y acaparó la atención al dejarse ver con las “cejas borradas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Regina Blandón (@reginablandon)

Además, mediante sus historias de Instagram dio a conocer su nuevo look a sus seguidores y como era de esperarse inmediatamente reaccionaron con críticas hacia la nueva apariencia de la actriz, aunque ella aclaró que se trataba de una caracterización por cuestiones laborales.

Más tarde, la también comediante de 31 años, volvió a encender las redes sociales al presumir sus cejas teñidas de color rosa.

Y ante las críticas que recibió decidió compartir su postura mediante una fotografía y escribió, “Y así se ven rosas y diario se cambia de color. Respuesta a las preguntas: son por chamba, pero aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale ma…, ¿no? Jajajaja. Los consejos de ‘no lo vuelvas a hacer’, ‘qué horror’ y ‘te ves muy extraña, no me gusta’ los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias”, respondió ante los comentarios.

Así fue cómo la joven dejó impactados a sus fans al imponer nueva tendencia y dar de qué hablar por la nueva apariencia de sus cejas.