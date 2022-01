“Chabelo”, sufrió un accidente y se fracturó el brazo

Xavier López, mejor conocido como “Chabelo”, comunicó que sufrió un accidente y se fracturó el brazo.

Por Redacción CARAS

El famoso estará enyesado durante las próximas semanas, aunque no detalló cómo ni dónde ocurrió el accidente, informó la noticia a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Twitter, y escribió, “Tengo manita, no tengo manita… efectivamente me fracturé un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas. ¡Gracias por preocuparse!”.

El icónico conductor de “En familia con Chabelo”, recibió varios comentarios de ánimo por parte de los internautas que le hicieron saber el cariño y admiración que sienten por él y desearon su pronta recuperación.

El tweet que publicó el conductor de 86 años de edad, alcanzó más de 1700 likes, de sus “cuates”, como los llamaba en el famoso programa. “Chabelo”, ha sido uno de los personajes más destacados de la televisión por su carisma y cercanía con el público.

Xavier López “Chabelo”

Nació en Chicago, Illinois, a pesar de que los años pasan, él sigue conservando alma de niño. Lo que pocos saben, es por qué le dicen ‘Chabelo’, y por qué utiliza otra voz para interpretar a su personaje tan querido.

Fue en 2015, cuando el conductor reveló en exclusiva para CARAS, la razón. “Empecé a trabajar cuando comenzó la televisión, en ese tiempo yo era ‘ejecutivo V’: ve a traer refrescos, ‘V’ por esto, por lo otro. Cuando inició Televisa éramos como ocho personas: yo era floor manager del programa Variedades de mediodía, ahí trabajaron Manuel ‘Loco’ Valdés, Héctor Lechuga y Sergio Nuñez Falcón, y me dieron que hiciera un scketch”.

“Me vio el señor Ramiro Gamboa, sacó un libro de chistes que él compraba, lo abrió en una página al azar y me dijo ‘lee este chiste’. Se trataba de un padre y un hijo que se llamaba Chabelo, lo leí y me salió la voz de niño y fue exactamente ahí donde nació Chabelo. O sea, nací de un libro de chistes. En algún momento de nuestras vidas, Gamboa fue mi padre y yo su hijo, fuimos pareja mucho tiempo”, reveló.

