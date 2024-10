Christopher Uckermann comparte detalles del romance que tuvo con Anahí

En una entrevista con Yordi Rosado, Christopher Uckermann, compartió algunos detalles del romance que tuvo con Anahí, el cual surgió a raíz de la telenovela que protagonizaron.

El artista dijo que fue durante las grabaciones de “Rebelde”, que surgió el flechazo entre ellos hace 18 años.

“No me acuerdo haberle preguntado si quería ser mi novia, yo creo que no, pensando en mis patrones, yo creo que se dio a entender, en su momento muy bonita relación”, expresó Christopher Uckemann.

“Se compró su patineta, yo en esa época usaba mis tenis gigantescos, jeans super cholos y me acuerdo que estábamos en Canadá y no siento que le gustaba, pero se vestía como yo y le agarró a la patineta, se iba conmigo a patinar, no creo que fuera su naturaleza, pero lo intentó", dijo el actor que recordó que Anahí se empezó a vestir como él y hacer cosas que a él le gustaban, como muestra del amor que le tenía.

En este sentido, comentó que no salían mucho, ya que preferían quedarse en casa, “No salíamos casi, era ver películas en casa, preparamos snacks, de vez en cuando íbamos al cine, funciones y cines donde sabes que no va a haber mucha gente, pero normalmente películas en casa”.

Finalmente, terminaron siendo amigos aunque fue compleja su ruptura porque se veían diario en el trabajo, “lo difícil fue después, cuando terminamos porque verla y yo con otra chica, nos duró medio año y ya después brothers”,