Criticaron a Selena Gomez por su cuerpo y ella reaccionó revelando la dura enfermedad que padece

Selena Gómez es una estrella que se ha caracterizado por su lucha por la aceptación corporal. Y es que, en una reciente alfombra roja en Los Ángeles, la actriz y cantante estadounidense fue blanco de críticas por su figura.

La exestrella de Disney fue fotografiada en el DGA Theater Complex durante la premier de su nueva película Emilia Pérez, durante el Festival de Cine Francés Americano.

¿Qué dijeron de la figura de Selena Gómez?

La cantante lució un vestido negro que dejaba al descubierto una pierna y acentuaba sus curvas, posando en varias fotos con una mano en la cintura. Sin embargo, algunos usuarios en redes insinuaron que eligió ese estilo para ocultar su “verdadera” figura.

En respuesta, Selena comentó en TikTok, aunque luego eliminó el mensaje, sugiriendo que no iba a tolerar opiniones negativas sobre su cuerpo: “Esto me enferma”, expresó.

“No me importa parecer un monigote. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, no soy una víctima. Soy simplemente un ser humano”, la actriz continúo.

Ahora, la cantante reveló que padece de SIBO, un trastorno digestivo caracterizado por el crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado. “Se inflama”, mencionó sobre los síntomas.

¿Qué es el SIBO, la enfermedad que sufre Selena Gómez?

De acuerdo con el sitio Mayo Clinic, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO), conocido como síndrome del asa ciega, se produce cuando una cirugía o enfermedad ralentiza el tránsito digestivo, propiciando un ambiente para el crecimiento bacteriano.

Este trastorno, que suele tratarse con antibióticos, presenta síntomas como dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito, desnutrición, diarrea e hinchazón.

En otras ocasiones, Selena ha explicado que la retención de líquidos también impacta en su apariencia. “Tiendo a retener bastante agua, lo cual es algo muy normal, y cuando dejo de hacerlo, tiendo a perder peso”, comentó.

