Expulsan a representante de Panamá de Miss Universo 2024, esta fue la razón

Italy Mora fue retirada de la competencia tras “realizar una exhaustiva evaluación”, según la Organización de Miss Universo 2024. La inesperada decisión fue compartida mediante un comunicado.

“El comité disciplinario, encargado de mantener la integridad y los valores del concurso, llevó a cabo una auditoría completa del asunto y, sobre la base de la información recopilada y revisada, ha concluido que el retiro es el curso de acción más apropiado bajo las circunstancias actuales”.

“Es importante señalar que tomamos esta decisión con el mayor respeto por todas las parte involucradas. Nuestra prioridad nùmero uno sigue siendo el bienestar y la transparencia para todos nuestros candidatos, que ejemplifican la diversidad, el talento y la dedicación”, señaló el comunicado.

Hasta el momento no se saben con exactitud las razones por las que Italy fue expulsada del concurso, pero el director de la franquicia en el país centroamericano, César Anel Rodríguez declaró que, " se debió a un error personal, que no puede justificarla porque al final es un error que está perjudicando el trabajo de mucha gente... pero todos somos seres humanos. Es un actor, un error personal que cometió mi candidata. Nos toca aceptarlo y darle el soporte a ella para que pueda enfrentar una situación, que no es nada fácil tampoco”, dijo.

La representante de Panamá en el certamen que se realizará en unos días, fue expulsada del concurso por indisciplina. La junta disciplinaria de miss Universo expulsó a Italy, al cometer “un error personal”, por lo que la organización nacional panameña busca la oportunidad de levar al certamen a otra candidata, aunque puede que no sea posible.