Danna Paola sufrió accidente y pidió ayuda a Canelo Álvarez

La cantante Danna Paola sufrió un accidente en pleno concierto en Guadalajara y tuvo que vendarse la cabeza.

La famosa Danna Paola dio inicio a su gira “XT4S1S”, y durante una de sus presentaciones en Guadalajara sufrió un accidente en el Auditorio Telmex; la intérprete de “Mala Fama”, se abrió la ceja al golpearse con su rodilla, pero se percató de la lesión hasta que empezó a sentir una ligera inflamación cerca del párpado y fue cuando la auxiliaron.

A pesar del dolor que sintió la cantante siguió con su concierto, pese a la indicación de su médico, quien le recomendó salir a un hospital, pero era tanta la ilusión de Danna por seguir cantando con sus fans que solo decidió colocarse un vendaje alrededor de su cabeza. Inmediatamente el cariño de sus seguidores se hizo notar; en redes sociales le enviaron mensajes de apoyo para que se recuperara pronto.

“Les voy a contar qué pasó: cuando me hice hacia atrás creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí”, reveló la intérprete.

Poco después de lo sucedido, y tras aparecer con el ojo morado, Danna Paola le pidió un consejo al boxeador Canelo Álvarez mediante redes sociales y le dijo en tono de broma, “Oye amigo ‘Canelo’, ¿qué hago en estos casos? Tengo mi primer Auditorio Nacional el miércoles”.

Te puede interesar: ASÍ FUE LA BODA DE VANESSA HUPPENKOTHEN CON RICARDO DUEÑAS

PABLO LYLE: POSPONEN POR SEGUNDA VEZ LA AUDIENCIA PARA RECIBIR SU SENTENCIA

Si hablas de estos 6 temas con tu mejor amiga, ¡su amistad es inquebrantable!