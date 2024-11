De qué murió Ernestina Sodi, la mamá de Camila Sodi

Ernestina Sodi Miranda, de 64 años, falleció este 8 de noviembre de 2024 en un hospital de la Ciudad de México, dio a conocer su hija, Camila Sodi.

“Ernestina Sodi, mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 8, 2024. Descansa en paz”, escribió la actriz en sus historias de Instagram.

La periodista, escritora y exmodelo mexicana estuvo en terapia intensiva durante tres semanas a causa de problemas cardiovasculares.

Ernestina Sodi y Camila Sodi Instagram @camilasodi_

¿De qué murió Ernestina Sodi?

De acuerdo con información el periodista Gustavo Adolfo Infante, Ernestina Sodi ingresó de emergencia a un hospital al sur de la Ciudad de México a mediados de octubre a causa de un infarto en el miocardio.

Este problema le habría causado la rotura de la aorta, provocándole un segundo infarto y su traslado a terapia intensiva.

Días después de su ingreso al hospital se dio a conocer que la familia firmó la voluntad anticipada de la escritora, evidenciando la gravedad de su estado.

En este documento, la actriz expresa su consentimiento para que, en caso de que Ernestina sufriera otro paro cardiaco o respiratorio, no se le brindara atención de reanimación cardiopulmonar, según reveló una fuente cercana a la familia Sodi al sitio Infobae México.

¿Qué pasa si se rompe la vena aorta?

De acuerdo con Mayo Clinic, una disección aórtica es una afección grave en la que se produce un desgarro en la capa interna de la arteria más importante del cuerpo, es decir, la aorta.

La sangre se dispara a través del desgarro, lo que produce que las capas interna y media de la aorta se separen. Si la sangre atraviesa la pared aórtica externa, a menudo, la disección aórtica es mortal.

En la mayoría de los casos, los síntomas comienzan repentinamente con dolor torácico grave que puede sentirse como un ataque cardíaco.

El emotivo mensaje de Camila Sodi para su mamá

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió un mensaje que reveló un poco de cómo estaba viviendo la hospitalización de su madre.

“Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días... Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable”, escribió la famosa.

En su mensaje, Camila Sodi también agradeció el cariño y el apoyo que ha recibido de sus seres queridos y se dijo “bendecida” por el amor que la rodea.

“Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, como me cuidan, como me procuran, como me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto. No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo, yo solo la acompaño con toda mi presencia plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, finalizó.

Noticia en desarrollo…