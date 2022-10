Dulce María confiesa por qué no fue a la boda de Maite Perroni

La cantante no asistió a la boda de su ex compañera de RBD, sin embargo, le envió un mensaje especial.

Maite Perroni y Andrés Tovar protagonizaron la boda del año en Valle de Bravo, donde después de muchos años, se volvieron a reunir los ex integrantes de la famosa banda RBD, que causaron tremendo revuelo tras cantar juntos los temas más queridos por los fans que inmediatamente provocaron millones de reacciones. Aunque Christian Chavez, Christopher Uckermann, Anahí y Angelique Boyer, se dieron cita al evento, Dulce María no lo hizo, y aunque el día de la boda le envió una felicitación a Maite, finalmente dio a conocer la razón por la que no asistió e incluso dijo que ninguno de sus ex compañeros de RBD estuvo presente cuando ella se casó.

La celebración de la pareja dio pie al reencuentro más esperado en el mundo del espectáculo, sin embargo, los grandes ausentes fueron Dulce María y Alfonso Herrera. Inmediatamente, se comenzó a especular que los famosos no habrían asistido debido a que existía un distanciamiento entre ellos, aunque en realidad no fue así, por ello Dulce María aclaró qué fue lo qué pasó.

Ante varios medios de comunicación reunidos por el inicio de las grabaciones de la telenovela Pienso en ti, donde Dulce compartirá créditos con David Zepeda, la ex RBD confesó el por qué no fue a la boda de Maite. “Hago talleres de dirección y lo de la música lo hago los fines de semana entonces no pude asistir. Me hubiera gustado mucho verla de novia, pero se veía hermosa y de corazón estuve ahí, le estuve mandando mensajitos”, dijo.

La cantautora dejó claro que no siempre es posible que coincidan para reunirse debido a sus compromisos profesionales, no obstante recordó lo que sucedió en su propia boda con Paco Álvarez en 2019. “En mi caso, a mi boda no fue ninguno. A veces tienes ganas de estar y por trabajo, o por diferentes circunstancias, no puedes estar. Bueno, siempre va a ser así porque la gente quiere vernos pegados y sería muy bonito. Creo que también en el fondo quisiéramos vernos más, pero no fue posible. Pero sí, te acostumbras a que a veces no puedes hacer mucho”, agregó.

Por otro lado, agradeció que los fans sigan admirando el grupo, “el tema de que RBD siempre siga presente es algo muy bonito, es algo que se agradece de corazón”.

