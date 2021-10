El cáncer de mama: una batalla de la que Daniela Romo no se arrepiente

Para Daniela Romo, actriz y cantante que desde hace más de 50 años ha construido una carrera en la televisión y los escenarios mexicanos, el cáncer de mama al cual se enfrentó hace algunos años, fue una batalla de la cual no se arrepiente y sí en cambio, agradece.

Por Jorge Alférez

“Para mí, (el cáncer) es una herida que presumes como medalla”.

¿Cómo fue enfrentarte al cáncer de mama?

Cuando tienes cáncer y te enfrentas a la muerte, te llena de miedos, por ello, en los últimos nueve años, día con día valoro de otra manera la vida. Hoy mis intenciones son más luminosas y más fuertes. También, una fuerza que no sabías que tenías aparece y te sorprende, no sabes lo fuerte que eres, hasta que te toca serlo. No sabes verte por dentro, porque no siempre lo intentas, pero tienes que hacerlo.

¿Cómo recuerdas aquel momento en tu vida?

Recuerdo haberles dicho a la gente en mi entorno que no quería miseraciones por ninguna parte, pues si habían creído en mí para tantas cosas en la vida, debían creer en mí en aquel momento. Yo tenía que hacerlo y hacerlo bien. Tienes que tener confianza y fe en ti mismo. Eso me ayudó. La actitud también cuenta mucho, tener la actitud para abrazar cualquier situación y animarte a vivirla es importante.

¿Existe el miedo de volver a tener cáncer?

Siempre está, pero como me dice mi doctor, ahora que lo veo una vez al año para mi revisión: ‘tú vienes aterrada y te vas feliz’. Afortunadamente en los últimos años, cada vez estoy más alejada de una probabilidad como esa, pero he tenido cercanos que han reincidido y aguantan la enfermedad. Es duro porque a veces, algo que creíste haber dejado en el pasado, te sigue los pasos.

Después de haber librado el cáncer, debemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer, pues es un compromiso de vida y un compromiso con una misma.

¿Te molesta ser relacionada con el tema?

De ninguna manera. Para mí, es una herida que presumes como medalla. Se vuelve una responsabilidad y la asumo con alegría.

Cuando me preguntaban si iba a hacer una fundación, dije que no, porque no me veo en esa labor, pero he tenido el gusto de compartir con muchas mujeres, su paso por la enfermedad; de eso he aprendido muchas cosas y lo hago humildemente y a mis capacidades porque no soy doctora ni psicóloga, pero lo hago con voluntad, con amor y con cariño. He recibido muchas muestras de cariño de gente que los he inspirado, eso es un regalo de vida muy importante aunque sea de gente que no conoces.

¿Qué mensaje le darías a las mujeres que han atravesado o atraviesan por la misma situación?

A veces pienso: ¿quién soy para dar mensajes?, pero involuntariamente me quedé como un referente y sobreviviente del cáncer. Lo que yo les diría es: las cosas que nos toca vivir nunca hay que rechazarlas sino abrazarlas. Suena rudo, pero a veces, uno agradece a la enfermedad tantas cosas que te da para visualizar la vida desde otra perspectiva. Cuando nos toca vivir eso, pienso que lo mejor es abrazarlo. Sentir orgullo por uno mismo y hacer que los demás se sientan orgullosos de ti. Hacer lo que tengas que hacer y hacerlo por ti.

