El conmovedor mensaje de Humberto Zurita a su esposa Christian Bach

La difunta actriz Christian Bach, permanece en el corazón y en la mente de su esposo Humberto Zurita, quien le dedicó un emotivo y extenso mensaje a casi tres años de su partida.

Por Diana Laura Sánchez

A pocos días de la muerte de su madre Guadalupe Moreno, el actor Humberto Zurita reapareció en redes sociales para publicar una carta a su esposa, Christian Bach, con quien sostuvo un matrimonio de más de tres décadas y con quien procreó a sus dos hijos, Emiliano y Sebastián Zurita.

Originaria de Buenos Aires, Argentina, murió el 26 de febrero de 2019 a los 59 años de edad en Los Ángeles, California, tras un paro respiratorio, desde esa fecha la familia decidió no revelar más detalles del deceso.

El famoso actor protagonista de “La Querida del Centauro”, escribió en su cuenta de Instagram un extenso y conmovedor mensaje en el que expresó lo mucho que extraña y ama a su esposa.

Humberto posteó una fotografía de Christian caracterizada como Magdalena Mendoza, su icónico personaje en la telenovela “Bodas de odio”, en 1983.

Humberto Zurita a su esposa Christian Bach

“Christian, ya pasaron tres años de tu partida y hoy tengo una gran sonrisa en mi cara, tengo tu amor en mis ojos, paz en mi corazón. Contigo resistí las tormentas. Contigo florecí y estás en todos mis sueños; cuando cierro mis ojos y te imagino, se dibuja una gran sonrisa en mi cara y recuerdo cada momento que vivimos juntos”.

“Es increíble que sigas siendo vida para mí. Ángel de mi guarda no dejes de darme tu dulce compañía. Dale luz a mi camino y felicidad a mis días viendo florecer a mis hijos a través de sus ojos y, desde donde estés; míralos disfrutar de sus logros y anhelos cumplidos”.

“Sigue iluminando mis días, para que mañana, al despertar, la vida me permita que en cada respiro te lleve en mi boca para aprender a decir tu nombre cargado de orgullo; que mi corazón derrame el amor con el que marcaste mi vida y lo pueda compartir con cada ser vivo en la tierra. La vida sin amor no tiene sentido”.

Respecto a la razón por la que el actor se adelantó a publicar un mensaje antes de que se cumpla la fecha del aniversario luctuoso de su esposa, aclaró, “Tengo un amiga que me dice- Humberto estamos en enero- Y sí, me perdí en el tiempo, porque siempre me anticipo a buscar una foto y algunas palabras para ti en tu aniversario luctuoso. Y hoy especialmente me perdí de una lectura que tenía por despertar tarde. Y solo pensé en ti y me doy cuenta que el tiempo para ti ya no es el mismo, así que pedirte estar conmigo hoy, es algo muy especial que me hace ver que siempre estás en mi alma y en mi corazón. Hoy tengo la oportunidad de saludarte por este medio y hacer partícipes a l@as personas que te aman de un día más con nosotros . Te amo )

( Gracias Humbertozuritaprojets )

