“Siempre vivirás en mi corazón”, Humberto Zurita despide a su mamá

El actor Humberto Zurita está de luto por la muerte de una de las mujeres más importantes de su vida.

Falleció la madre del actor, Humberto Zurita, Guadalupe Moreno, quien tenía 95 años de edad. El actor la despidió con conmovedores mensajes y una serie de fotografías en sus historias de Instagram.

Zurita nuevamente sufre el dolor de una pérdida de un ser tan especial como lo es su madre. A unas semanas de que se cumpla el tercer aniversario luctuoso de su esposa, la argentina, Christian Bach, quien falleció en el 2019, Zurita externó el dolor que lo embarga tener que despedir ahora a su madre, quien murió el 14 de enero de este año.

Humberto publicó fotografías de su mamá en redes sociales, donde expresó el enorme amor que siente por ella y lo mucho que le hará falta.

“La vida sin amor no tiene sentido. Vuelta alto, ángel de mi vida”, se lee en una de las instantáneas. “Siempre vivirás en mi corazón. Ve e ilumina el cielo como iluminaste mi vida, corazón”, fueron los mensajes que escribió Zurita.

“Tu gran corazón siempre te hizo una gran mujer muy especial que me enseñó que el amor nos salva. Te amo infinitamente. Mi madre y el amor más limpio y puro que me enseñó que la vida sin amor no vale la pena vivirla”, agregó.

“Vuela madre, y háblale de mi, a todos mis seres amados que hoy brillan en el cielo: a mi padre, a Adela, a Roberto y a mi amada Christian. Platica con ellos y cuéntales de nosotros los que seguimos en la tierra esperando un día estar a su lado nuevamente…”, escribió Humberto en un post en su Instagram con una fotografía de su madre.

