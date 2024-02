El importante motivo que llevó a Adele a despedirse de los escenarios temporalmente

Adele anunció que suspenderá temporalmente su residencia en Las Vegas por motivos relacionados a su salud que requieren de atención inmediata. Esto después de más de 40 fechas en las que ha deleitado al público con una serie de conciertos íntimos en los que además de dar cátedra de su impresionante capacidad vocal, ha logrado conectar de forma muy especial con sus fanáticos.

Adele reveló que pausará su carrera por un tiempo

A través de un mensaje publicado desde su cuenta oficial de Instagram, Adele dio a conocer que se retirará momentáneamente de los escenarios debido a que su salud no se encuentra en su mejor estado.

“Lamentablemente tengo que darme un momento y pausar mi residencia en Las Vegas. Estuve enferma durante el último tramo de este espectáculo y lo estuve también en mi descanso. No tuve la oportunidad de recuperar mi salud completamente antes de que se reanudaran los espectáculos y ahora estoy enferma otra vez, y desafortunadamente, todos estos problemas le han pasado factura a mi voz”, escribió Adele, dando a sus seguidores un panorama realista de los problemas médicos que ha estado acarreando los últimos meses.

“Por orden de los doctores no me queda más remedio que descansar. Los cinco fines de semana que restaban a esta etapa serán pospuestos para una fecha posterior. Ya estamos ultimando los detalles y les haremos saber la información lo antes posible”, dijo la intérprete británica, dándole a sus fans la garantía de que las fechas que fueron canceladas serán realizadas una vez que retome sus actividades de lleno.

Por cuánto tiempo Adele estará alejada de los conciertos en vivo

Según lo expresado por Adele en su comunicado, las presentaciones afectadas en The Colosseum at Caesars Palace, recinto en el que protagoniza el show titulado Weekends With Adele, son las programadas para el 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de marzo, es decir, cinco fines de semana consecutivos.

Tentativamente debería reiniciar pasado este tiempo, sin embargo, es posible que esté sujeto a las órdenes de los especialistas a cargo de su salud, quienes determinarán si este break de los escenarios resultó favorable para el estado de su voz.

Sobre la enfermedad que orilló a Adele a suspender sus conciertos no se tienen detalles exactos, pues la intérprete de Someone Like You ha mantenido esta información en privado. Las primeras versiones apuntan a que podría tratarse de secuelas del Covid que padeció hace un par de años, ya que la enfermedad habría afectado su garganta principalmente.