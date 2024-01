Elton John obtuvo su primer Emmy y alcanzó el estatus EGOT, esto es lo que significa

El famoso Elton John quien se encuentra recuperándose de una cirugía reciente en su rodilla izquierda, obtuvo su primer galardón que lo llevó a conseguir el estatus “EGOT”, la élite de 19 artistas que han ganado los cuatro premios más importantes de la industria del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony, (televisión, música, cine y teatro”.

El cantante y pianista británico obtuvo el Premio Emmy por “Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, un documental que recoge su último concierto que se llevó a cabo en Los Ángeles el pasado 20 de noviembre, con una duración de tres horas que se transmitió por Disney+.

Después de ganar su trofeo, el artista se manifestó mediante un comunicado y dijo que sentía un gran honor de unirse al grupo selecto de ganadores de EGOT.

“Me siento incréiblemente honrado de haberme unido al talentoso grupo de ganadores EGOT esta noche. El viaje hasta este momento ha estado lleno de pasión, dedicación y el apoyo inquebrantable de mis fans en todo el mundo”, dijo el famoso de 76 años de edad, quien a pesar de no haber asistido a la ceremonia, agradeció el respaldo incondicional de sus fans.

Los premios que tiene Elton John que lo posicionaron como el artista superestrella son: el más reciente por “Aida de Elton John & Tim Rice en 2001; dos premios Oscar por “Can You Feel the Love Tonight”, de El Rey León en 1994 y I’m Gonna Love Me Again de Rocketman”, además de un Tony por su música original en “Aida”.

John es la persona número 19 en alcanzar el estatus EGOT, que conforman personalidades que hasta ahora han tenido el honor de ganar los cuatro grandes premios de la industria del espectáculo como actores, guionistas, cantantes o productores.

Ellos son: