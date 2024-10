Emma Watson contó que sigue rechazando papeles en Hollywood por esta contundente razón

Emma Watson sigue alejada de los reflectores y los fans no pueden evitar preguntarse el por qué. Y es que desde 2019, que fue la última vez que la actriz participó en una película, la estrella de Harry Potter sigue rechazando papeles en Hollywood.

Hace casi seis años que la actriz de 34 años se tomó un descanso de su carrera y rechazó papeles como la versión live action de la Cenicienta y La La Land, luego de tomar el rol de Meg March para la versión de Mujercitas de Greta Gerwig.

¿Qué ha hecho Emma Watson desde su última película?

En 2020, Watson se enfocó en el activismo, cuando dijo a sus fans que estaba dispuesta a “aceptar un papel en el que trabaje para amplificar más voces y seguir aprendiendo de aquellos con diferentes experiencias”.

En diciembre de 2023, la estrella reveló que se sentía ‘atrapada’ al recordar su carrera como actriz, lo que la llevó a hacer una pausa.

“Lo que me resultó realmente difícil fue que tuve que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control”, dijo al Financial Times.

“Fue muy difícil tener que ser la cara y el portavoz de cosas en las que no pude involucrarme en el proceso”.

Pero la actriz no se ha quedado de brazos cruzados haciendo todo esto durante los últimos seis años, la estrella lanzó una ginebra inspirada en el vino, llamada Renais, junto con su hermano Alex, además de inscribirse en una maestría en escritura creativa en Universidad de Oxford.

Además de eso, probó suerte como directora y debutó con un comercial de la fragancia Prada Paradoxe.

La razón por la que Emma Watson sigue rechazando papeles en Hollywood

Durante una entrevista con Vogue en 2023, Watson explico la razón detrás de su pausa.

Ante la pregunta de por qué rechazaba grandes oportunidades en Hollywood, la actriz respondió: “Porque estoy en una carrera que se mueve muy rápido, la decisión de tomarme el tiempo de hacer esas cosas se siente como una gran decisión”.

“Elegir volver a escribir, estudiar y ponerme detrás de la cámara fue aterrador para mí porque nunca lo había hecho antes. Siempre había estado frente a la cámara; siempre había sido actriz”, continúo la estrella.

Watson también reveló en qué se benefició luego de tomarse su descanso.

“Estoy muy contenta de haberlo hecho porque tengo la sensación de tener mi propia voz, espacio creativo y soberanía de una manera que no creo haber tenido antes: más autonomía”, dijo en aquella ocasión.

