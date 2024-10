Erik Rubín confiesa la razón por la que no se ha divorciado de Andrea Legarreta

El exintegrante de “Timbiriche”, Erik Rubín sigue compartiendo momentos con la madre de sus hijos, Andrea Legarreta a pesar de haber anunciado su separación en febrero del año pasado.

A pesar de que su relación terminó, el amor prevalece entre ambos, después de dos décadas de matrimonio. El día que anunciaron su ruptura, ambos comentaron que tomaron la decisión de continuar sus vidas por caminos separados por varios problemas de pareja, sin embargo, siguen viviendo juntos hasta hace unos meses, según reveló su hija Mía en una entrevista.

Erik Rubín se sinceró sobre el proceso de separación que ha enfrentado con Andrea Legarreta y reveló el motivo por el que todavía no se divorcían.

En una entrevista para el programa “Cara a Cara con Cora”, el artista contó, “no sé qué va a pasar aún, pero si lo siento porque dentro de esta prueba que hicimos, que nos sugirieron en la terapia, te das cuenta de muchas cosas y eso me va a ayudar a tomar una decisión que pronto tomaré, tomaremos”, dijo.

“Hay una parte en la cual ya no estamos como pareja desde hace tiempo, no funcionamos como pareja, funcionamos como amigos, como socios. Es difícil ponerle nombre y es difícil afrontarlo porque no quieres eso. La verdad yo me casé con la idea de que fuera para toda la vida y no quieres hacerle daño a tus hijos”, añadió el cantante.

“Pero, por qué no ahora llevar esta amistad al siguiente nivel donde además yo puedo ser mejor para ella y para mí, en donde podemos contarnos otras cosas que a lo mejor no nos contábamos o donde no nos podíamos apoyar y donde sabemos que vamos a poder contar el uno con el otro para toda la vida y donde vamos a seguir vamos a seguir siendo familia para siempre”, mencionó.

De esta manera, Erik Rubín dejó claro que todavía no firman el divorcio y que se mantienen cercanos como familia por los años que vivieron juntos.