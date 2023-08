Erika Buenfil prefiere seguir soltera por esta razón

Erika Buenfil es una reconocida actriz que ha triunfado en el ámbito laboral, pero no ha tenido la misma suerte en su vida amorosa.

Sin embargo, esto no es algo que le quite el sueño a la guapa artista, como lo confesó recientemente en el programa Hoy: “No, no tengo tiempo, ni ganas, si sabe andar atrás de mí pues adelante, pero no creo que los que a mí me gusten quieran andar detrás de mí, entonces no sabemos”.

Erika Buenfil es madre de Nicolás, un joven de 18 años, con Ernesto Zedillo Jr. Instagram @erikabuenfil50

Además, aseguró que su prioridad es su hijo Nicolás, quien este año cumplió 18 años de edad.

“Estoy muy ocupada y mi tiempo libre es para descansar yo, obviamente para mi hijo Nicolás. Tal vez soy egoísta, seguramente soy muy egoísta, tal vez más adelante, ya llegará” Erika Buenfil

Y aunque en algunas ocasiones ha confesado que se arrepiente de no haberse casado, hoy por hoy está feliz por haber priorizado a su hijo y a su carrera artística, y se siente bien por ser una mujer libre y plena sin una pareja.

No obstante, la protagonista de Marisol no descarta volverse a enamorar, y aseguró que, en caso de tener algún pretendiente, éste debe ser un hombre formal y maduro, pero que no debe ser demasiado mayor para ella, ni ella tampoco ser muy menor a él. Al respecto, confesó: “Sí me importa la diferencia de edades; máximo, menor que yo cinco años y mayor, tampoco rucos, ¡no quiero!”.

También agregó que es necesario que sea una persona trabajadora, segura de sí misma y que esté consciente de que ella es una figura pública que puede llegar a ser polémica por sus comentarios.

‘La Reina del TikTok’, como se le conoce ahora por sus videos en esta red social, aparecerá próximamente en el programa Veo cómo cantas, un programa musical en el que los concursantes tendrán que adivinar si unos cantantes misteriosos son buenos o malos intérpretes, sin oírlos cantar previamente.

Buenfil será uno de los famosos asesores de los concursantes junto a José Eduardo Derbez y Natalia Téllez.