Erika Buenfil revela si su hijo pasará Navidad con su papá Ernesto Zedillo Jr

La actriz Erika Buenfil comentó que su hijo Nicolás ya convive con su papá Ernesto Zedillo Jr.

Después de que Nicolás conoció a su papá, comenzó a surgir la incógnita sobre si ambos pasarán más tiempo juntos para iniciar un vínculo entre padre e hijo que no existió desde hace mucho tiempo. Sin embargo, fue la misma Erika Buenfil quien dio a conocer la noticia de que su hijo por fin conoció fisicamente a su papá y aunque las cosas cambiaron con el paso de los años, debido a que él no estuvo presente durante su infancia y parte de su adolescencia, se sabe que ya conviven entre padre e hijo.

Durante un encuentro con la prensa, la actriz respondió que si bien su hijo ya mantiene una relación con su papá, no pasará con él las fiestas de Navidad, sino con ella con quien siempre ha estado en todo momento.

“Me voy a un viaje muy cortito con mi hijo, del 24 a fin de año porque estoy trabajando y nos vamos a la playita, muy a gusto nada más para estar juntos y celebrar la Navidad y el Año Nuevo y ya”.

Asimismo, comentó que Nicolás ha tenido varios encuentros con Ernesto Zedillo Jr, aunque destacó que todo sigue igual, “normal, la vida sigue igual, yo sigo igual, Nicolás está todo el tiempo conmigo, ve pocas veces a su papá”.

El día que Nicolás Buenfil conoció a su papá

En una entrevista con Isabel Lascurain, Erika reveló los detalles de cómo fue el encuentro de Nicolás con su papá. “Ya se conocieron, no tienen mucho contacto, pero ya se conocieron, yo no estaba curiosamente”.

La también llamada “reina de Tik Tok”, agregó que Nicolás la llamó para contarle que Ernesto Zedillo Jr, lo había buscado con la intención de conocerlo en persona, por lo que le preguntó si podría ir a su casa.

“Me entra una llamada y me dice ‘mamá’, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa”, relató.

Asimismo, recordó que todo sucedió cerca del cumpleaños de Nicolás, por lo que ella le aconsejó a su hijo que le pidiera un regalo costoso. “Se comunica con Nicolás porque en algún momento pasamos los teléfonos, le habla a su teléfono. Iba a ser el cumpleaños de Nicolás, le dije ‘tú pídele mi hijito, tú pídele algo chin…caro’ disque le iba a llevar su regalo”.

Finalmente, Erika confesó cómo se sintió Nicolás tras conocer a su padre, quien ha estado ausente durante sus 17 años. “Para él fue como un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumirla en su escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir ‘sí tengo una persona y existe”.

Te puede interesar: SANDRA ECHEVERRÍA REVELA DETALLES DE SU SEPARACIÓN CON LEO DE LOZANNE

Danilo carrera lanzaría indirecta a Michelle Renaud