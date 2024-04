Esmeralda Pimentel nos cuenta todos los detalles previo a los Premios Platino

Desde Xcaret en la Riviera Maya, se llevarán a cabo este sábado 20 de abril los Premis Platino que reconocen a lo mejor de la industria audiovisual y cinematográfica de Iberoamérica.

Al respecto y previo a dicha celebración, platicamos con la actriz y productora mexicana, Esmeralda Pimentel, quien será encargada de presentar la ceremonia junto con Majida Issa.

¿Cómo te sientes de ser parte de los Premios Platino?

Para mí, ser parte de los Premios Platino y presentar esta gala, que es un homenaje y celebración a lo mejor de nuestro cine y audiovisual Iberoamericano, es un privilegio, pero, por sobre todas las cosas, me parece revolucionario e histórico que, por primera vez, dos mujeres vamos a presentar esta gala; eso habla del poder que tenemos en la industrial, de lo importante y necesario que es visibilizar nuestra unión y el apoyo. Creo que las mujeres, cuando conquistamos un espacio, no solo lo hacemos para nosotras, sino para toda nuestra comunidad.

¿Qué podemos esperar de esta gala?

Creo que será una gala divertida, dinámica y que va a fluir, pero también, creo que va a ser la primera vez que no va a haber comentarios ni chistes machistas. Creo también que ambas presentadoras estamos haciendo un verdadero homenaje a México, que será el escenario para estos premios. Es una gala en donde se va a sentir el poder y la unión de las mujeres en el arte.

¿Qué distingue a los Premios Platino de otras galas o entregas de premios?

Esta gala habla de los sueños y, creo que algo que nos representa como Iberoamérica es la resiliencia, el hacer equipo, el amor que tenemos hacia el arte, a contar historias y a retratar realidades… creo que cada película es una manera de hacer una revolución y creo que el arte y, principalmente el audiovisual, tiene la capacidad de transformar vidas, de cambiar una mirada y tocar corazones y de abrir conversaciones.

¿A qué invitados a la gala te emociona ver?

De los invitados admiro a muchas y muchos, pero quiero resaltar a Lila Avilés, que es nuestra directora mexicana que está nominada por “Totem”, una historia que a mí me conmovió, me hizo reír y me hizo sentir sumamente identificada, que representa la idiosincrasia de los mexicanos. Creo que “Totem” es un gran orgullo y digna representante de los mexicanos. Lila es alguien a quien admiro y de quien aprendo mucho.

También Carolina Yuste, actriz española, que habla de su feminismo y cuestiona los roles de género, para mí, ella es un gran referente de cómo me gustaría construir mi carrera como actriz.

Premios Platino

Finalmente, será este sábado 20 de abril cuando podamos disfrutar de esta nueva entrega de los Premios Platino a lo mejor de la industria audiovisual y cinematográfica de Iberoamérica, desde un paraíso como ningún otro, Xcaret, en la Riviera Maya.