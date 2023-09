Esta es la cuota mexicana en la New York Fashion Week

Uno de los eventos de moda más importantes de la industria es la Semana de la Moda de Nueva York, y ha dado comienzo este 8 de septiembre para reunir a miles de apasionados, expertos, compradores, diseñadores, modelos, influencers y a las figuras más destacadas del sector.

En medio de esta larga agenda hay un espacio que llama bastante la atención, y es el dedicado a la moda latinoamericana: el Fashion Designers of Latin America, donde creativos de toda la región tienen la oportunidad de mostrar al mundo sus colecciones y proyectos a uno de los públicos más exigentes del gremio.



En el caso de México, la plataforma ONxSET busca la proyección internacional de la moda local y promueve su trabajo a través de un espacio donde los diseñadores pueden conectar con los asistentes, presentar de cerca sus procesos y crear alianzas que contribuyan al crecimiento de su negocio.

Esta vez la cuota mexicana ha corrido por cuenta de marcas como Benito Santos, Carlos Pineda, Alersundi, Five Sins, Iann Dey, Manuel Tiscareno, Paris Rodríguez y Bala Di Gala. Quienes han descrestado al público neoyorquino con colecciones cargadas de un ADN latinoamericano que sin duda hacía falta en las pasarelas de la Gran Manzana.

Con colecciones inspiradas en el rosa mexicano, la flora nacional, los diseños nupciales, plumas y transparencias, texturas metálicas o vestidos vaporosos cargados de historias personales, estos diseñadores pisaron fuerte y dejaron claro que el diseño latinoamericano ha marcado todo un estandarte.

Según Fashion Network, esta plataforma ha creado, además, “Style And The City”, una alianza especial con la agencia de moda My Pipl Collective, con el fin de presentar a 8 diseñadores emergentes, entre los que se destaca una gran cuota de tapatíos: Mora Ruiz, Mackech, Kuu, Carolina Crowley, Vanessa Santaella, Carlos Sotomayor, Francisco Barri y Mala.

Aún quedan muchas pasarelas y eventos especiales en esta importante reunión de la industria, y no cabe duda que unos de los momentos más memorables son los que están trazando los diseñadores locales que, con su arte, se han convertido en los embajadores oficiales de la moda mexicana en el mundo.