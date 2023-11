Esta es la nueva versión sobre la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro

La industria de la música se vio sorprendida el pasado 25 de julio cuando se anunció el fin de la relación entre los artistas Rosalía y Rauw Alejandro.

Tras casi tres años juntos y un compromiso de matrimonio, la pareja de exitosos cantantes decidió separarse, lo que generó una gran cantidad de especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión.

Rauw Alejandro interrumpió dichas conjeturas y declaró que el compromiso había finalizado meses antes y manifestó su respeto y aprecio por la artista española, así como el valor que le da a los momentos compartidos.

La nueva versión sobre la ruptura de Rauw y Rosalía

Recientemente, en el podcast “Querido hater”, la periodista Nuria Marín proporcionó información que podría arrojar luz sobre la ruptura entre ambas celebridades.

Durante la entrevista con el influencer Malbert, Nuria Marín sugirió: “Me han contado que no fue porque sea bisexual, porque no creo que eso sea un motivo para Rosalía para la ruptura (...) Yo creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí", dijo la periodista española.

El misterioso libro rojo de Rosalía y Rauw Alejandro

En sus redes sociales Rosalía compartió imágenes de varios objetos personales en su cama, donde se destaca un libro de color rojo. De manera coincidente, Rauw Alejandro publicó una historia en Instagram donde se le ve en un jet privado con el mismo libro, lo que ha generado especulaciones entre sus seguidores sobre una posible reunión o reconciliación.

Esas imágenes de Rosalía y Rauw Alejandro agregan más incertidumbre y rumores a la situación actual de la relación entre ellos. Los seguidores de ambos artistas permanecen atentos a cualquier indicio o confirmación sobre si regresaron o se mantienen separados.