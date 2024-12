Estas son las ganancias millonarias de Mariah Carey por su éxito ‘All I Want For Christmas Is You’

Mariah Carey vuelve todos los años para la temporada navideña con su éxito ‘All I Want For Christmas Is You’. Sin duda, una de las pocas canciones que han logrado trascender generaciones, pero que además le han dejado millonarias ganancias a la cantante y compositora estadounidense.

De acuerdo con un informe realizado por una revista internacional, Mariah gana entre 2.5 y 3 millones de dólares al año tan solo por las reproducciones que tiene su canción. Este ingreso proviene de diferentes plataformas de streaming, venta de discos, así como descargas digitales.

Las ganancias de Mariah Carey por este villancico no paran a lo largo del año. Si bien tienen su repunte en la época navideña, el tema se sigue reproduciendo durante todo el año, convirtiéndose en una fuente infinita de ingresos para la cantante.

¿Cuánto dinero ha ganado Mariah Carey con All I Want for Christmas?

En el 2017, el diario The Economist estimó que, desde su lanzamiento, la artista habría ganado 60 millones de dólares provenientes en exclusiva de su famosa canción navideña. En el 2021, la cifra aumentó hasta los 72 millones.

¿Cuándo sacó Mariah Carey All I Want for Christmas Is You?

‘All I Want for Christmas Is You’ fue estrenada el 29 de octubre de 1994. La canción fue coescrita e interpretada por Mariah Carey, y distribuida por Columbia Records como el sencillo principal del cuarto álbum de estudio de la intérprete, Merry Christmas.

Desde su estreno, Carey ha interpretado la canción en varias apariciones televisivas y giras promocionales a lo largo de su carrera.

Sin embargo, no fue sino hasta 2019 que el tema se convirtió en un éxito rotundo. Después de 25 años, el villancico logró colocarse como el número uno del Billboard Hot 100.

Además, cada año, la cantante sorprende con un video en el que da por iniciada la temporada navideña a través de su icónico whistle tone.

