Estos son los actores, actrices y películas favoritas rumbo al Oscar

Se llevó a cabo la entrega número 79 de los Golden Globes, premiación que da por iniciada a la temporada de premios a lo mejor del cine, y nos brinda una idea de lo que podemos esperar en las próximas galas como los SAG y BAFTA, hasta llegar al Oscar.

Por Jorge Alférez

No es ninguna novedad que los Golden Globes marcan cierta pauta para las próximas premiaciones, hasta llegar al Oscar. Es por ello que desde ya, podemos analizar algunos de los reconocimientos otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Los favoritos de la temporada

Para sorpresa de muchos, el musical West Side Story ya se posiciona como uno de los favoritos. Habrá que ver cuántos galardones más consigue en la temporada, pero podríamos asegurar que se llevarán a casa un par más por mejor comedia o musical, además de que Ariana DeBose, puede que sea reconocida nuevamente por su papel de reparto.

En el caso de The Power of the Dog, claro que podemos esperar mucho más, desde un muy merecido galardón para Benedict Cumberbatch por su rol protagónico, así como un mayor reconocimiento para Jane su directora, para Kodi Smith-McPhee y para la película en sí.

Grandes promesas de la temporada

Por su parte, proyectos como DUNE, que si bien, no han sido reconocidos por su dirección o actuaciones, si lo hicieron en el terreno de la producción, como sucedió al llevarse a casa el galardón a mejor banda sonora. Habrá que ver qué sucede en los Oscar, y si son contemplados en categorías como edición de sonido, diseño de producción y más, en las cuales, sin duda podría ganar.

Los olvidados de la noche

No obstante, filmes como Don’t look up y The Lost Daughter, fueron las grandes olvidadas de la noche. Habrá que ver si sucede lo mismo en próximas prestaciones o si es que Olivia Colman, Leo DiCaprio o Jennifer Lawrence tendrán que esperar un año más.

Actuaciones protagónicas

Aunque tanto la actuación de Will Smith en King Richard, como la de Nicole Kidman en Being the Ricardos son dignas de todo reconocimiento, la realidad es que no eran precisamente las favoritas, pues actuaciones como las de Colman y Benedict Cumberbatch, parecen tener todo para competir. Pero será hasta que se den a conocer a los nominados para las siguientes prestaciones, cuando sabremos si es que sí están siendo contemplados y valorados.

A la cabeza

Y en cuanto a la dirección se refiere, lo cierto es que sí, la de Jane Campion es sin duda una de las favoritas de la temporada, pero también lo es la de Spielberg, en su incursión en los musicales, o la de Maggie Gyllenhaal, en The Lost Daughter.

