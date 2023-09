Eugenio Derbez cuenta en exclusiva a CARAS los detalles de su nueva película Radical

Fotos Germán Nájera e Iván Flores

Maquillaje y Peinado Marcelo Rendón

Styling Rodrigo Alcántara

Asistente de styling Melissa Elías

Locación Restaurante Rocasal

El primer recibo de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), en donde Eugenio Derbez cobró por actuar fue de hace exactamente 5 décadas. “Todavía lo tengo enmarcado y ya ni se ve la tinta. Técnicamente, con recibo oficial de la ANDA, estoy cumpliendo 50 años como actor”, nos dice Eugenio.

Desde que tenía uso de razón, se iba a los foros con su mamá, la reconocida actriz Silvia Derbez, y se metía de extra en todas las producciones que podía.

Ahora, 50 años después, Eugenio está en su mejor momento; con una carrera sólida, una familia muy unida y un nombre en Hollywood. El también productor y comediante Eugenio Derbez se convirtió en el segundo actor mexicano en hacer historia al participar en un filme galardonado como Mejor Película en la 94a edición de los Premios de la Academia con CODA, el año pasado. Y ahora, nos habla del nuevo proyecto que lo tiene muy ilusionado; basado en hechos reales, Derbez le da vida a un profesor en la película Radical, próxima a estrenarse en cines.

EUGENIO, ¿CÓMO LLEGA ESTE PROYECTO A TI?

Me acuerdo que estaba viendo la televisión cuando salió la portada de la revista Wired en Estados Unidos con el titular “The Next Steve Jobs”, y era una niña mexicana la que aparecía ahí. Me llamó mucho la atención y me pregunté, ¿Por qué a esta niña mexicana la están llamando la próxima Steve Jobs? Más o menos explicaban de qué se trataba, pero después ya no escuchamos más sobre el caso. Unos años después, el escritor de aquel artículo, Joshua Davies, se acercó a la compañía y dijo: ¿no les interesa hacer una película? Fue entonces cuando empezamos a desarrollar el guión, uno que considero estupendo y, además, la historia es maravillosa.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE TE TOCA TRABAJAR CON NIÑOS, CASUALMENTE HAS REALIZADO MUCHAS PELÍCULAS DE ESTA MANERA, ¿CÓMO ES ESA EXPERIENCIA?

¡Todas las películas! La primera vez que lo hice fue en “La Misma Luna”. Tenía mucho miedo porque yo era muy malo para los niños y, ¿cómo iba a dirigir a un niño cuando la verdad era que no conectaba con ellos? Empecé a hablar con productores, a investigar el tema, me dijeron que tenía que convivir con los niños, pero fuera de escena, irme a comer con ellos, hacerme amigo de ellos, conectar realmente. En esta película (Radical), hice una conexión fuera de escena. Van a ver que voy a subir a redes una cantidad de fotografías fuera de escena, de cómo lloraron los niños cuando se acabó la filmación, parecía velorio, pues nos abrazábamos y llorábamos. Realmente conecté con ellos. Todo el día estaba haciendo bromas, y entendí que esto de trabajar con niños, no es solo estar a cuadro con ellos, es un trabajo de 24 horas, todos los días de la semana. Esa es la única forma de encontrar una conexión con ellos y en la película creo que se nota.

ESTA PELÍCULA ESTÁ BASADA EN HECHOS REALES, ¿CONOCISTE AL PROFESOR? ¿QUÉ IMPRESIÓN TUVISTE?

Primero me preocupé, porque era muy joven, pero la idea no era hacer un retrato de él idéntico, no se trataba de disfrazarme yo de Sergio, sino tener la esencia del personaje. Hablé con él, le pregunté cómo le había hecho, si las historias que yo había leído eran ciertas, qué tanto era ficción y qué tanto era real. Me dijo que todo lo que venía en el guión era real. Me explicó cómo conectar con los niños, y traté de honrar esa conexión que tuvo con los alumnos, y yo con los niños actores, que en muchos casos era su primera película. Este fue el caso de Nico, uno de los personajes principales, que llegó por accidente, y que nunca en su vida había actuado,sin embargo, hizo un papel fenomenal.

DICEN QUE DESPUÉS DE CADA PROYECTO SE APRENDE ALGO, ¿CON QUÉ TE QUEDAS TÚ DE ESTA PELÍCULA?

La conexión que tuve con los niños y con el elenco, creo que para mí fue una gran lección. Se remplantea la relación con el maestro que tiene un alumno, no solo en tema de educación sino también de formación... Sobre todo en países como México que hay muchas madres solteras, que tienen que trabajar, y a veces el niño no tiene la conexión que quisiera con sus papás, es entonces cuando el maestro llega a ser como un segundo padre o la segunda madre para ellos.

¿POR QUÉ LA GENTE NO SE PUEDE PERDER ESTA PELÍCULA?

Porque es un caso real, una historia linda de las que pasan en México. Estamos cansando de ver proyectos que nos deprimen y esto es lo contrario, es una película que inspira y brinda esperanza. El grupo de niños, en compañía de su maestro, te enseñan que, a pesar de estar en las situaciones más adversas, logran hacer algo diferente y, sobre todo, consiguen cambiar su mundo. Ese tipo de historias valen la pena. La gente se va a divertir, se va a emocionar, pues es una historia de México, que le pasó a mexicanos.

EN TODO ESTE TIEMPO HAS HECHO CINE, TELEVISIÓN, TEATRO, HAS DIRIGIDO Y HAS HECHO DOBLAJE. HOY DÍA ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE RETA?

Dirigir. Para mí es lo más creativo y lo más difícil porque estás envuelto en todas las decisiones, desde el vestuario, hacer que los actores hagan la interpretación que quieres, se me hace lo más complicado de todo. He descubierto que la dirección es lo que más me gusta, aún más que la actuación.

EN TANTOS PROYECTOS EXITOSOS Y EN ESTA CARRERA ACTORAL, ¿TE HAN DICHO QUE NO ALGUNA VEZ?

Me han dicho que “no” mil veces, no te puedes imaginar cuántas, y a todos los niveles. Incluso ahora, a estas alturas de mi carrera. Cada vez que hago una película o una serie, algunos actores me dicen que no. Hay razones muy extrañas, puedo contar de anécdotas muy simpáticas, por ejemplo, recuerdo que una vez le llamé a Ignacio López Tarso, para actuar en No se aceptan devoluciones, le dije: “es una película preciosa, pensé en usted”, le mandé el guión y pensé “ya lo tenemos”, sin embargo, a la hora me habló por teléfono y me puso una regañiza. Me dijo que cómo me atrevía a llamarlo para un cameo, que él era Ignacio López Tarso y que cómo me atrevía a ofrecerle un papel de ese tamaño. Se lo supliqué pero no entendió. De esas puedo contar mil historias.

¿DE DÓNDE SURGE TU GUSTO POR LA COMEDIA, DICEN QUE TU MAMÁ ERA MUY SIMPÁTICA, ¿TÚ SIEMPRE FUISTE SIMPÁTICO EN LA VIDA REAL?

Siempre fui un niño introvertido, y creo que lo sigo siendo, si tú me ves en una fiesta, siempre estoy en un rincón y no quiero hablar con nadie. Soy la decepción más grande, (risas) voy a una fiesta y dices, ¿ese es Eugenio? Cuando me volví comediante, mi mamá decía: ¿qué te pasó? ¿de dónde? Mi mamá era muy simpática, a diferencia de mi papá, pues él era muy serio, tú lo veías y daba miedo; mis amigos decían: “me da miedo tu papá”, siempre tenía cara seria, pero sacaba todos los chistes del mundo. Mi mamá era conocida por llorar en las novelas y todo eso, pero llegaba a la casa y decía, “yo soy una mujer muy alegre, no me gusta llorar”.

HABLANDO DE TU MAMÁ, MURIÓ EN 2012, JUSTO CUANDO TÚ EMPEZASTE A HACER PELÍCULAS EN ESTADOS UNIDOS, ¿QUÉ CREES QUE PENSARÍA TU MAMÁ DE TI AHORA?

Yo creo que estaría muy orgullosa, mi mamá fue mi principal maestra, mi fan y mi crítica; cada programa que yo hacía, desde que empecé, hasta el día que falleció, era la primera en hablarme. Terminaba mi programa y sonaba el teléfono, me decía todo, lo que le había gustado y lo que no, me pasaba la reseña completa.

Teníamos esta conexión muy fuerte y era la persona en la que yo podía confiar y aprender, siempre me daba sus consejos, a la fecha la extraño mucho. Siempre me apoyó, sabía que yo quería llegar a Estados Unidos, desde los 8 años, porque veíamos los Oscars juntos. Esa es la única parte que me duele, que no me haya visto

ganar uno, sé que le hubiera encantado.

HAS PASADO ETAPAS FÁCILES Y DIFÍCILES EN TU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL, PERO LLEGÓ UN MOMENTO EN QUE TE ESTABLECISTE EN AMBAS FACETAS...

Definitivamente, sin embargo, inconscientemente me pasó algo muy extraño, yo le tenía mucho miedo al matrimonio, al compromiso, tenía la fama del “incasable”, que andaba por aquí y por allá, y sí, le tenía pánico al compromiso; curiosamente, cuando estaba con Alessandra, recuerdo que me dijo: “¿ya va en serio o no?” y yo le dije que no. Nadie lo supo, pero terminamos, en algún momento de nuestra relación, como a los 6 años. Fue entonces que reflexioné y entendí que era hora de cambiar, de sentar cabeza. Al mismo tiempo, me aceptaron el presupuesto para “No Se Aceptan Devoluciones”, y me metí de lleno en esa película que se trata de Valentín, un mujeriego, con miedo al compromiso, que no quería sentar cabeza, sin embargo, llegó esta niña que le cambia la vida. Entonces sentí que esa era mi vida, me sentí Valentín, que tenía que sentar cabeza y volverse un hombre responsable, ahí decidí pedirle matrimonio a Alessandra, al punto de terminar un viernes la grabación de No se aceptan devoluciones, y al día siguiente, un sábado me casé. Mi vida cambió, mi carrera también y fue entonces cuando me mudé a Estados Unidos. Todo estuvo conectado.

HABLASTE DE TU MADRE Y DE LOS PREMIOS ÓSCAR, ¿TE IMAGINASTE ESTAR AHÍ?

Si y no, pues como todo famoso, soñaba con ese momento aunque sabía que no sería fácil de lograrlo. Yo nunca pensé que fuera a estar en los Oscars, realmente no pensé que fuera a suceder. Cuando finalmente pasó, para mí era irreal, me acuerdo y se me pone la piel chinita, son de los mejores momentos en mi vida, pues es reafirmar aquel sueño que tuve siempre y que de repente sucedió; es difícil de creer.

PLATÍCANOS UN POCO DE QUÉ ES LO QUE NO SABE LA GENTE DE ESTA PREMIACIÓN.

Es impactante desde la logística, pues primero pasan por ti a la una de la tarde para estar allí a las dos, dado que hay una cantidad de filas enorme, aunado al tráfico y calles cerradas. La alfombra roja es kilométrica, no te puedes imaginar el tamaño,y la cantidad de fotógrafos, es abrumante. Luego estar parado ahí y voltear, y ver al frente a Meryl Streep, Leonardo Di Caprio, Brad Pritt; estás como niño en dulcería, entonces es padre, es fuerte. Pero, por ejemplo, las cosas que no me imaginaba de los premios es que hubiera comida debajo de los asientos. Literalmente, hay una bolsa con comida, para que la gente esté sentada, sin tener que pararse, viene tu kit completo.

ERES PAPÁ DE 4 HIJOS, Y HACIENDO ALUSIÓN UN POCO A TU TRAYECTORIA ¿TE ACUERDAS EN QUÉ PROYECTO ESTABAS CUANDO NACIÓ CADA UNO DE TUS HIJOS?

Aislinn nació cuando estaba haciendo una obra en el Teatro de los Insurgentes, Cachun Cachun Ra Ra. Literalmente, estaba dando función cuando ella nació. Con Vadhir no tengo claro en qué proyecto estaba en ese momento, pero si no me equivoco, estaba yo terminando Anabel, el programa de televisión de Anabel Ferreira. Y con José Eduardo, estaba haciendo una película que se llama Soy hombre, la cual fue mi primer estelar y me dejaron salir un día antes para que yo pudiera ir a ver a mi hijo nacer, me acuerdo perfecto.

Aitana, es todo una historia, nació cuando finalmente nos fuimos a vivir a Los Ángeles. Recuerdo que cerramos casa, oficina y todo, un 19 de junio de 2014, y Aitana nació en agosto. Llegué apenas recién desempacada, con Ale a punto de parir, y en cuanto llegamos, me ofrecieron mi primer trabajo en Hollywood. Con mis hijos mayores me perdí muchas cosas, con Aitana iba a ser diferente. De repente, la vida me puso de frente la oportunidad de trabajar que tanto había soñado: una película con Jake Ghylenhaal. Tenía que decidir si ver nacer a mi hija o filmar este proyecto. Decidí ver nacer a Aitana y renuncié a la película. Curiosamente le fue mal a esa película, con todo y las garantías de que le iba a ir bien. Luego la vida me regaló CODA. Para mí fue una gran bendición y una gran lección, pues hay que confiar en el universo y tomar las decisiones correctas. Yo siempre había tomado las decisiones incorrectas en mi vida personal, y esta vez hice lo correcto.

¿QUÉ HAS APRENDIDO DE LA VIDA?

¡Uy!, ¿tienes tiempo? (risas) Lecciones como cuando crees que no te queda de otra, si hay de otra, solo hay que confiar y hacer lo que tu corazón te diga. A veces por dinero, interés o trabajo no lo haces. Cuando era joven pensaba que el éxito era ser famoso, ser alguien en la vida y tener dinero, siento que con eso te llenan la cabeza. Ahora me doy cuenta que no. Las cosas pequeñas son mucho más importantes. El otro dia vi un señor en un parque con su hijo, dándole de comer a una palomas, tú no puedes imaginar la envidia que me dio, pero genuina, yo quiero ser esa persona, lo vi feliz comiendo unas palomitas con su hijo y dije: ¿por qué no puedo tener eso? Ahí entendí la importancia de tener equilibrio.

¿QUÉ LE DIRÍAS A EUGENIO DE HACE 20 AÑOS?

Que confíe. Hace 20 años ni me imaginaba que iba a estar donde estoy ahora, para mi “yo” de hace 20 años, en el panorama solo estaba hacer una nueva temporada de La famila P.Luche, y ya, deseando que le fuera bien en rating. Nunca me imagine estar haciendo lo que estoy haciendo ahora y en estos lugares. Le diría que confíe en el universo y se deje sorprender.

¿QUÉ TE FALTA POR HACER?

Disfrutar más mi vida y a mi familia, y dirigir en Estados Unidos y en México. Siento que puedo aportar mucho a la comedia como director.

