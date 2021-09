Exclusiva: Belinda, sin miedo al qué dirán

La cantante platicó con Caras México sobre moda, redes sociales, carrera y amor. Una entrevista íntima en la que nos confesó que no le tiene miedo al qué dirán.

Por Alejandra Morón @CARASmexico

La vimos crecer en televisión, nos enamoramos de su buen ojo en la moda y sin duda la amamos cuando canta. Belinda es una estrella todo terreno, lo mismo hace telenovelas, diseña, emprende y disfruta pararse frente a sus fans para deleitarlos con sus canciones.

Sabe lo que quiere y aunque su vida se muestra de cierta manera en los medios de comunicación y redes sociales, ella se mantiene fiel a sí misma, lleva una vida en paz y plena.

“No me importa lo que digan de mí, mientras yo me sienta cómoda y me sienta feliz”, nos confesó en entrevista con Caras México para nuestra edición de octubre.

Belinda y el amor

Aunque mucho se ha hablado de su relación sentimental con Christian Nodal, para Belinda es importante quedarse con algunas cosas para ella misma: “Comparto lo que quiero, pero también hay una parte que es importante quedármela para mí”, nos confesó.

“Siempre es bueno renovarse emocional, profesional y físicamente. Debemos trabajar por estar siempre en nuestro mejor momento, en nuestra mejor etapa”, aseguró.

