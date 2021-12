Exclusiva la última entrevista de Vicente Fernández en su rancho

¿Cómo se siente que sus nietos hayan heredado el gusto por el canto?

Yo me siento como pavorreal, porque mis cinco nietos cantan hermoso, aunque nada más Camila y Alejandro se dediquen a esto.

¿Cómo son esas comidas familiares de los Fernández que presumen en redes?

Se me ocurrió a mí juntarnos y somos muchos. Así que en la sala ponemos mesas en forma de U para que estemos todos y traigo mariachi y sonido. Me cantan mis nietos, canto yo, canta mi esposa, Cuquita, y yo me siento muy contento porque son reuniones que de verdad disfruto mucho. Porque yo casi nunca voy a Guadalajara, pues no soporto el tráfico, más bien vienen mis hijos y mis nietos, por lo menos una vez a la semana. Alex, mi nieto, no sale de aquí del rancho y Alejandro mi hijo viene muy de vez en cuando, aunque sus visitas me alegran mucho el corazón.

“Me acuerdo de que cuando empecé en esta carrera mi papá me dijo que si me iba a dedicar a esto, lo hiciera por amor al arte y que lo hiciera bien. El dormir ha sido parte fundamental de su enseñanza para estar bien en un escenario, y para cuidar la garganta”, Alejandro Fernández