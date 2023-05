Famosas que están celebrando su primer Día de las Madres

Hay varias famosas que se están estrenando como mamás en este Día de las Madres 2023, tanto porque recién nació su primer hijo o están embarazadas y pronto conocerán a su retoño. Descubre quiénes son y lo felices que lucen con su hijo o su baby bump.

Nadia Ferreira

Nadia Ferreira será mamá por primera vez a sus 24 años; se casó en Miami con Marc Anthony y juntos compartieron la noticia: “Best Valentine’s Gift Ever!!! Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas♥️”.

Rihanna

Fue en enero de 2022 cuando la intérprete de “Diamonds” sorprendió con la noticia de su embarazo después de que se filtraran fotos de la cantante luciendo su “baby bump” mientras caminaba con su pareja ASAP Rocky por las calles de Nueva York. Ahora espera al segundo bebé después de anunciarlo en el Super Bowl.

el bebé de rihanna no ha nacido y ya ha estado en un super bowl y en una met gala, icónico el bebé #MetGala #MetGala2023 pic.twitter.com/7WwOo3XQd2 — Juan David Rojas (@juandavidrrz) May 2, 2023

Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se encuentran en la dulce espera de su primer hijo que llevará por nombre León. Mediante redes sociales dieron a conocer la feliz noticia. “La luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”, se lee en la publicación que acompañaron con la canción de Carlos, “Te esperaba”.

Maite Perroni

En marzo de este año, Maite Perroni posó por primera vez embarazada junto a su esposo Andrés Tovar y en una íntima entrevista para CARAS revelaron cómo fue que se enteraron de que iban a ser padres. Maite será mamá de una niña y se siente plena y agradecida de la familia que formará junto a Andrés Tovar.

Mariana Rodríguez

Fue a finales de agosto que Mariana Rodríguez anunció que está embarazada; la influencer compartió la ilusión que siente al convertirse en madre. “Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más”, se lee en la publicación que ambos compartieron hace unas semanas. Mariana y Samuel García atravesaron un difícil momento en 2020, debido a que sufrieron un aborto espontáneo, por lo que ahora la influencer requiere una inyección anticoagulante para que su bebé crezca sano. Ahora son papás de Mariel.