Fernando Reina, el ex de Galilea Montijo, presenta a su nueva pareja, ¿quién es?

Fernando Reina, el ex esposo de Galilea Montijo, y padre de su hijo Mateo, parece que ya tiene una nueva pareja, ya aparece con ella en redes sociales, ¿quién es?

Una foto que compartió parece indicar que es su nueva pareja, pues previamente no había dado ningún indicio de andar con alguien, desde que se anunció el rompimiento con la conductora del Programa Hoy.

“En muy buena compañía” fue el mensaje que acompañó a la postal, donde se le ve a la pareja en un restaurante.

La mujer es Elda Molina, una reportera y conductora, originaria de Navojoa, Sonora. Estudió comunicación en la Universidad de Monterrey. Hasta hace poco Molina desempeñó el puesto de directora nacional de Televisa Sonora.

El 15 de septiembre anunció que se iba de esa televisora, y con un mensaje enfatizó: “Los medios de comunicación necesitan muchas mujeres en las mesas donde se toman las decisiones! Claro que podemos en un mundo de hombres!”.

Fernando Reina y Galilea Montijo

Fueron por muchos años una de las parejas más sólidas, aunque él se dedicaba principalmente a la política, pero ella es una de las figuras más mediáticas del mundo del espectáculos.

Además, su truene se dio a conocer al poco tiempo del de Andrea Legarreta y Érik Rubín, lo que parecía una epidemia de divorcios en Hoy.

Once años son los que estuvieron juntos como pareja, y la separación se dio en buenos términos, y mantiene una buena relación con él. Lo cual no es de asombrarse, porque la misma Galilea se llevaba muy bien con la ex esposa de Fernando.

La nueva pareja de Montijo es el modelo español Isaac Moreno. Esto demuestra que ambos ya están bien sin el otro, y que la decisión ayudó a que tomaran rumbos distintos en el amor. La conductora había revelado que la pandemia no les hizo bien.