Galilea Montijo revela si ya tiene romance tras su divorcio

Hace poco más de un mes, Galilea Montijo y Fernando Reina emitieron un comunicado en redes sociales en el que dieron a conocer su divorcio tras 11 años de matrimonio.

Esta noticia causó revuelo entre los seguidores de la famosa, ya que Galilea Montijo y el político Fernando Reina eran una de las parejas más sólidas, sin embargo, algunos confliictos durante la pandemia le pusieron fin a su relación.

Ahora, la conductora del programa “Hoy”, abrió su corazón con los medios y dijo que está “abierta al amor, aunque por ahora no está buscando pareja”.

“Yo soy una loca enamorada y creyente del amor, siempre voy a creer en el amor. Me parece muy pronto decirte que me encantaría volver a casarme, no sé, en este momento ni me pasa por la mente”, explicó.

Asimismo, pidió a la gente que no tome a mal si llega a salir con alguna persona para darse una nueva oportunidad en el amor. “Probablemente el día de mañana me vean cenando con alguien, ¿por qué no?, no lo veo malo. No es que ande buscando, pero conforme vamos creciendo y madurando, ya lo dejo a un lado, estoy en otra etapa de mi vida”, agregó.

Finalmente, recalcó que su prioridad es el bienestar de su hijo Mateo, fruto de su matrimonio con Fernando y aprovechó para reiterar el buen padre que ha sido su exesposo.

“Lo que yo siempre quise y pedí fue un gran papá para mi hijo, eso es lo que es. Fer es el mejor papá del mundo, el mejor exmarido. Tenemos unos hijos, porque así considero a los otros dos como míos, tenemos hijos que cuidar para toda la vida y eso es lo más importante”.