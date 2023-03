Los hijos de Galilea Montijo: quién es su hijo biológico y los de Fernando Reina

En la mañana del 10 de marzo 2023 despertamos con la sorpresiva noticia de que la conductora Galilea Montijo dio a conocer su divorcio de Fernando Reina Iglesias. Luego de que sus compañeras del programa “Hoy”, Andrea Legarreta y Tania Rincón anunciaran su separación matrimonial, la tapatía también puso punto final a su matrimonio.

La famosa comunicó la noticia durante el programa, visiblemente conmovida Galilea Montijo anunció el fin de su matrimonio. “Acabo de anunciar mi separación con Fer. Quiero decir que somos una familia funcional, disfuncional, eso vamos a seguir siendo una familia disfuncional, pero muy funcional. Pero sobre todo con amor de nuestros hijos y digo nuestros hijos por supuesto porque Alexis y Claudio van a ser mis hijos siempre. Estamos muy bien”, indicó.

Y aunque Galilea Montijo solo tiene un hijo biológico, los de Fernando Reina eran como suyos. Aquí te decimos más.

¿Quién es el hijo de Galilea Montijo?

Mateo Reina Montijo es el único hijo biológico de Galilea; nació el 23 de marzo de 2012.

¿Quién es el papá del hijo de Galilea Montijo?

El padre del único hijo biológico de Galilea Montijo es Fernando Reina Iglesias, el empresario, político y deportista guerrerense. Se casaron en el puerto de Acapulco, Guerrero, y dieron la bienvenida a su hijo en común en 2012.

¿Quiénes son los hijos tiene el ex esposo de Galilea Montijo?

Como mencionó en su declaración de la separación, Galilea también es ‘madre’ de Alexis y Claudio; son los dos hijos de su ahora exesposo Fernando, producto de su relación con la chef Paola Carus. La conductora dijo en entrevista a Vanidades que a ella y a Fernando les encantaba ver a los niños convivir: “nos volvemos locos al verlos juntos conviviendo; a Mateo se le cae la baba por sus hermanos y eso me hace muy feliz. Los sigue y aprende de ellos. Me gusta que se vean como hermanos”.

¿Cuántos hijos tiene Galilea Montijo?

Contando a su hijo biológico y a los dos hijos de su exesposo, Galilea es madre de tres. Pero en la misma entrevista a Vanidades reveló que le habría gustado tener más. “Me encantaría quedar embarazada de nuevo, pero si no se da, lo pensaremos seriemente, porque ya no soy joven. Me gustaría tener menos años, pero mi reloj biológico dice otra cosa”.

“Dicen que es agotador ser mamá, pero no es el mismo cansancio que cuando trabajas. Lo bueno es que yo he dormido suficiente en la vida. Algo que siempre me ha gustado es dormir. Ahora me canso, pero lo disfruto, y las que son mamás saben de lo que estoy hablando”.

En entrevista con TVyNovelas, ya a sus 49 años, aseguró que lamentablemente no podía seguir buscando el hermanito para Mateo. “Lo hemos buscado y no se ha dado, pero estoy muy contenta porque somos cinco en casa. Y si no se ha dado es cosa de Dios. Y la verdad sí me la pienso; si hubiera tenido a Mateo más joven, sí me hubiera aventado unos tres o cuatro [hijo]”.