Gloria Trevi envía desgarrador mensaje en memoria de su hija Ana Dalay

En 1999 Gloria Trevi se convirtió en madre por primera vez. El 10 de octubre la cantante regiomontana dio a luz a Ana Dalay, hija que tuvo con el entonces productor musical, Sergio Andrade. Esta fecha es muy especial para la cantante, quien recordó a su hija, que falleció en noviembre de ese mismo año.

“24 años transformándome hijita amada. Gracias por llegar a mi vida. Gracias, Dios amado, por tener compasión de mí. Jamás te merecí, me queda claro, por eso siempre serás mi más grande milagro, feliz cumpleaños en mi corazón”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Con esta foto, Gloria Trevi recordó a su hija, Ana Dalay, a 24 años de su nacimiento. Especial

El nacimiento de Ana Dalay sucedió en Brasil, mientras Gloria Trevi y Sergio Andrade eran buscados por las autoridades, tras ser acusados de diversos delitos, entre ellos corrupción de menores.

¿Cómo murió Ana Dalay?

Las circunstancias entorno al fallecimiento de la hija de Gloria Trevi no han sido del todo esclarecidas. La cantante ha contado en distintas ocasiones que su hija estaba en otra habitación y ella comenzó a sentirse muy inquieta, por lo que Sergio Andrade mandó a otra de las mujeres que vivía con ellos a traer a la niña.

Cuando la mujer regresó con la bebé en brazos, Ana Dalay ya había muerto. Aunque Gloria Trevi insistió en llevarla al hospital, no se lo permitieron, ya que estaban huyendo de la justicia. El cuerpo inerte habría sido arrojado al río por órdenes de Sergio Andrade.

“Me dijo que era muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar. Yo ya he hablado con esta persona, todo lo que me dijo fue algo que el señor (Andrade) le pidió que me dijera”, dijo hace algunos años en el programa español Viajando con Chester.