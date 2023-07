Scarlet Gruber nos habla de cómo será interpretar a Gloria Trevi

“Es un sueño para cualquier actor o actriz enfrentarse a un reto como tal y ha sido muy padre. Definitivamente Gloria ha sido el personaje más demandante al que me he enfrentado, topándome con una responsabilidad muy grande porque Gloria es un icono y además sigue viva, entonces eso siempre lo hace un poco más difícil y preocupante” comparte Scarlet Gruber.

La actriz afirma que una actuación de este tipo no debe tomarse a la ligera, ya que al interpretar un personaje todavía vivo y que la gente conoce a través de la televisión, es algo que se debe de tomar con mucha seriedad.

Scarlet Gruber nos habla de cómo fue interpretar a Gloria Trevi Cortesía Christopher Esqueda

Gloria Trevi pasó por momentos sumamente difíciles durante su adolescencia e inicio de su adultez, por lo tanto, es importante hablar sobre la importancia de la salud mental y emocional tanto de Gloria, como de los actores que interpretan personas que tuvieron vidas muy fuertes. Scarlet comparte lo siguiente:

“Todo actor debe tener algún terapeuta o alguien con quien pueda acudir, sobre todo cuando se interpreta a un personaje que se enfrentó a tanto trauma, dolor y tristeza. Aunque uno trate de desconectarse de eso siendo actor, no siempre sucede y sobre todo siempre se queda algo de la vida de esa persona contigo. Las experiencias que Gloria sufrió con el abuso, su hijo en la cárcel y muchas más, fueron cosas sumamente fuertes entonces es algo muy delicado que un profesional debió haberla apoyado”.

Scarlet Gruber habla de la importancia de la salud mental

La actriz comentó que fortunadamente creció en una familia y cultura de cuidado mental, además de haber estudiado dos años psicología en La universidad de la Florida.

“Siempre me ha encantado el crecimiento personal y afortunadamente creo que como sociedad ya estamos entrando finalmente en una etapa en la que estamos aceptando la terapia y ya no lo estamos viendo con un tono negativo. Entonces yo creo que cualquier actor debe de acudir y buscar estas herramientas ya que muchas veces algunas cosas se nos pueden detonar cuando interpretamos papeles que pasan por situaciones fuertes”

Además explica que una de sus promesas hacia los personajes que interpreta, es jamás juzgarlos ya que a pesar de meterse en el papel de su vida, nunca conocemos realmente a las personas ni las razones que pudieron llevarlos a cometer ciertas acciones.

“Cuando enfrentas a un personaje desde un punto de vista de empatía, amor y comprensión en vez de rechazo, creo que se logra conectar mejor de esa forma. No se trata de justificar tampoco pero simplemente recordar y entender que absolutamente todos cometemos errores. Finalmente, creo que si haces eso, también logras que el público conecte con el personaje porque son sentimientos genuinos y no fabricados”.

Scarlet Gruber Cortesía Christopher Esqueda

Asimismo, Scarlet Gruber menciona que el caso en el que estuvo envuelta Gloria fue totalmente difícil debido a la situación en sí y a la edad que tenía. “A los 15-16 años tienes un nivel de consciencia muy distinto que a los 35 años, muchas de las niñas que entraron al círculo de gloria eran menores o de su misma edad. Una edad en la que el cerebro todavía no está desarrollado completamente. Además este señor encontró niñas que estuvieran en una familia con temas económicos y que fuera más fácil manipularlas”.

¿Qué es lo que más has aprendido al interpretar este personaje?

He tenido muy pocos acercamientos con Gloria ya que es muy ocupada. Pero si tuve una llamada con ella al principio del proyecto y me dijo que yo iba a tener que ser muy fuerte. Creí que sabía a lo que se refería pero no fue hasta cuando empezamos a grabar que realmente lo entendí, y estamos por terminar de grabar y definitivamente fue mucho más duro de lo que yo imaginaba.

Finalmente, la actriz cerró la entrevista mencionando lo orgullosa que se siente de haber terminado este proyecto y la emoción que siente por los que están por venir. Además, compartió en que le gustaría participar, de ella poder escoger.

“Primero quiero hacer un personaje de época, todavía no me ha tocado ponerme mi corset, la peluca enorme y los zapatos antiguos. Sé que va a ser desafiante pero me muero de ganas por hacer un proyecto así. Siempre me han parecido maravillosos. Y además me fascinaría hacer algo al estilo de This Is Us, una serie que ves y es como si fueras a terapia (risas). Es una serie que te transforma como persona y te hace crecer en familia”.