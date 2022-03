Hija de Cristian de la Fuente reaparece tras ser herida de bala en intento de asalto

Días después de vivir uno de los momentos más fuertes de su vida, Laura, la hija del actor Cristian de la Fuente compartió cómo se encuentra después de la experiencia tan dolorosa de la que fue víctima.

Laura, la hija de Cristian de la Fuente tiene 17 años y a su corta edad vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida luego de intentar ser asaltada en Chile y recibir un tiro en la pierna derecha, cuando unos asaltantes intentaron crear una emboscada a su padre el pasado jueves y cuyo ataque terminó en el hospital.

En tanto, en medio de su recuperación, la joven envió un mensaje de gratitud a quienes estuvieron pendientes de ella luego de lo sucedido.

“Primero, me gustaría agradecerles a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático, a todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el animo y que con precisión ¡me ayudaron a salir de esto! También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien”, expresó.

En medio de la difícil situación, los padres de la joven, Cristian y Angélica Castro, han sido el apoyo de Laura, quien publicó una imagen donde los tres entrelazan sus manos, demostrando lo unidos que son como familia en todo momento.

“Gracias a toda esta buena onda, amor y a el excelente trabajo de los médicos hoy ya me encuentro en reposo en mi casa. Ahora a enfocarme en mi misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar. Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que quiero tanto! Muchas gracias a todos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Cristian, quien pasó una gran angustia con lo que le sucedió a su hija, también agradeció los mensajes que sus seguidores le enviaron como muestra de apoyo, y la labor de los médicos que le salvaron la vida a Laura.

“Gracias a los infinitos mensajes de amor y cadenas de oración por Lau que hoy, ha despertado mejor, después de una cirugía donde lograron extraer la bala y mantenerla fuera de peligro vital. Gracias al equipo médico que hizo un trabajo impecable en la cirugía y a todos los que la están cuidando acá en la clínica con tanto amor. La vida es muy corta y se nos puede ir en un instante. Lau es una guerrera. A seguir orando por su pronta recuperación”.

“ Los queremos mucho y estaremos como familia eternamente agradecidos por esta cadena de oración, energías positivas y amor que está logrando un milagro. Sigamos unidos en la luz y el amor alejados de tanta oscuridad. Hoy solo podemos dar gracias de que Lau siga con Nosotros”, agregó.

Afortunadamente Laura ya se encuentra en su casa en el calor de su hogar, siendo cuidada por sus seres más queridos.

