Hospitalizan a Ignacio López Tarso por neumonía

El actor Ignacio López Tarso fue hospitalizado por neumonía y permanecerá unos días en el hospital, así lo reveló su hijo.

Juan Ignacio Aranda señaló que su papá Ignacio López Tarso fue hospitalizado por neumonía, sin embargo, aseguró que el actor se encuentra bien y de buen humor mientras está siendo atendido.

“Va a estar algunos días para que lo nivelen y pueda regresar a su casa. Pero está bien, está de buen humor, está con antibióticos”, reveló.

Y agregó que no se trata de Covid-19 ni influenza, “no es Covid ni influenza, nada de eso. Está bien, comiendo, despierto, ya se quiere ir a su casa pero tiene que estar algunos días, siete días por lo menos. Está lúcido, platicador y bien de ánimo”, sostuvo Juan Ignacio Aranda.

Además, compartió un mensaje firmado por el querido actor, “queridos amigos, amigos y medios de comunicación, agradezco su preocupación y muestras de cariño, estoy en el hospital porque presenté un cuadro de neumonía bacteriana, afortunadamente estoy muy bien atendido, recuperándome rápidamente. Muy contento de recibir sus mensajes y el cariño de toda la gente. ¡Nos vemos pronto en el teatro”.

Hace unos días, el protagonista de “Macario” develó la placa por los 60 años del Teatro Hidalgo.

Su entrevista más reciente con CARAS…

Recordamos que la edición de febrero de este año Ignacio López Tarso confesó en una íntima entrevista con CARAS su deseo por seguir vigente en el teatro.

Y expresó que aunque hoy en día a sus 97 años cuenta con ciertas limitaciones dada su avanzada edad, agradece estar vivo y asegura querer vivir por muchos años más.

Además, nos afirmó que el teatro es su más grande pasión y nos invitó a revivir junto a él algunos de los muchos momentos inolvidables que ha vivido bajo los reflectores.

Por otro lado, aseguró que aunque ha tenido que modificar cosas de su estilo de vida, se siente muy bien. “Quiero llegar a los cien años y quiero pasar de los cien lo más que se pueda. Estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ningún problema y no me duele nada”.

“Tengo mis restricciones médicas, pero llevaderas. Me han quitado muchos de mis grandes placeres de la vida como algunos alimentos y bebidas.Por ejemplo, tuve que dejar el café que me gustaba mucho. Tomaba siempre un espresso doble después de la comida. También, he dejado el coñac y el tequila…”, agregó en su entrevista más reciente con CARAS.

