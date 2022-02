A sus 97 años, Ignacio López Tarso nos confiesa que quiere seguir en el teatro

Con 97 años de vida recién cumplidos, 74 de carrera artística y un sinfín de anécdotas y puestas en escena, el actor Ignacio López Tarso se confiesa amante de la vida y del teatro, que le han dado tanto.

Por Jorge Alférez

Con una gran sonrisa y la amabilidad que lo caracteriza, el actor Ignacio López Tarso se presentó puntual a nuestra entrevista, días previos a su cumpleaños número 97. Con buen humor nos confesó que, aunque hoy día cuenta con ciertas limitaciones dada su avanzada edad, agradece el estar vivo y asegura querer vivir por muchos años más.

Además, López Tarso nos afirma que el teatro es su más grande pasión y nos invita a revivir junto a él algunos de los muchos momentos inolvidables que ha vivido bajo los reflectores.

¿CÓMO SE SIENTE DE CUMPLIR 97 AÑOS?

Me siento bien, quiero llegar a los cien y quiero pasar de los cien lo más que se pueda. Estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ningún problema y no me duele nada. Tengo mis restricciones médicas, pero llevaderas. Me han quitado muchos de mis grandes placeres de la vida como algunos alimentos y bebidas. En general, he tenido que modificar varias cosas, pero me siento muy bien ahora.

¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES QUE MÁS LE HAN COSTADO?

Por ejemplo, tuve que dejar el café que me gustaba mucho. Tomaba siempre un espresso doble después de la comida. También, he dejado el coñac y el tequila, que para mí era infalible tomarme uno, dos o tres, antes de la comida. Asimismo, he dejado de comer algunas cosas como los cítricos, y yo desayunaba pura fruta. Todo eso he tenido que apartarlo.

“A todo me he adaptado y estoy dispuesto a adaptarme a lo que sea con tal de vivir más”.

¿CÓMO SE SIENTE ANTE ESTAS LIMITACIONES?

Nada de eso me importa. Vivo bien y vivo a gusto. A todo me he adaptado y estoy dispuesto a lo que sea con tal de vivir más.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS DISFRUTA EN LA VIDA?

Me gusta vivir, me gusta despertar y estar vivo. Todas las mañanas cuando me levanto, agradezco y lo gozo mucho. Gozo a mis hijos, y aunque tengo pocos amigos, también disfruto de su amistad. Pero por sobre todas las cosas, gozo el teatro. Mi trabajo como actor en general me gusta mucho, pero prefiero el teatro, es mi placer máximo. Estar en el escenario con una buena obra, con un buen personaje, bien acompañado en escena y con el público presente.

¿ES EL TEATRO SU MÁS GRANDE PASIÓN?

El arte escénico sigue siendo mi gran emoción y mi gran placer. Representa mi vida, no puedo vivir sin él.

