“Imposible que te rescaten en la profundidad”, lo que Alan Estrada le contó a Yordi de su expedición hacia el Titanic

Alan Estrada habló con Yordi Rosado sobre su peligrosa experiencia visitando los restos del Titanic en la misma expedición del actual sumbarino perdido. La búsqueda por el submarino de OceanGate Expeditions continúa y la preocupación aumenta.

Alan explicó el papeleo de responsabilidad que le dieron a firmar, “si te mueres, es tu pedo”. Explicó: “dice: estoy consciente que me estoy subiendo a un sumergible experimental que nunca ha bajado a estas profundidades”. Según OceanGate, Titán es un sumergible de poco más de 10 toneladas fabricado con fibra de carbono y titanio. Como medida de seguridad, el submarino utiliza un “sistema propio de monitorización de la salud del casco en tiempo real (RTM), que analiza la presión de la embarcación y la integridad de la estructura.

“Uno de los chicos que bajó después de mi me dijo, '¿si sabes que lo que acabamos de hacer es increíblemente riesgoso? ¿y sí sabes que James Cameron se quedó atorado en una corriente de agua por 19 horas?’”, para después narrar cómo al director los atrapó una corriente de agua hasta que ésta se desvió y ya pudieron salir.

Después Alan mencionó que si el sumergible se atora, no hay forma de salir. “Te pasa eso, y despídete. No hay forma de que alguien baje a rescatarte. Son 3 mil 800 metros, no hay otro sumergible en el mundo que pueda bajar a rescatarte, y si lo hay, estás lo suficientemente lejos para cuando te rescaten”.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que destinó dos aviones a las tareas y las autoridades canadienses enviaron un avión y un barco para la exploración.

El tiempo es un factor crítico, ya que el barco tiene un máximo de 96 horas de oxígeno de autonomía para la respiración de cinco personas.

El contraalmirante de la Guardia Costera estadounidense, John Mauger, dijo el lunes a periodistas en Boston que creía que todavía quedaban 70 horas o más disponibles.

Pero, sin recabar reportes de avistamientos del sumergible o señales de comunicación de los exploradores, su equipo de rescate suspendió los vuelos de búsqueda por la noche.