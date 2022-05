Irán Castillo presentó en televisión a su segundo hijo Demian

Demian hizo su debut en televisión junto a su mamá, la actriz Irán Castillo quien lo presentó en el programa Netas Divinas.

Por Diana Laura Sánchez

El hijo de la actriz Irán Castillo, fruto de su relación con su pareja Pepe Ramos, hizo su primera aparición en la pantalla chica y enterneció a los televidentes.

Con solo dos meses de edad, Demian acudió en los brazos de su mamá al programa Netas Divinas, donde Irán habló de su experiencia con el parto de su hijo. Además, dijo que está disfrutando al máximo de esta nueva etapa con su bebé.

Con motivo del Día de las Madres, Irán recibió como regalo de las conductoras del programa una serenata con mariachi.

En tanto, la famosa dijo que disfrutó mucho de su segundo embarazo, pues es madre también de una niña, fruto de su relación anterior. “Me gustó mucho ahora, porque me empapé muchísimo del tema, me metí a estudiar una formación para Doula maternidad, como me tomé ese curso y planeé mi parto en casa y se pudo, si, lo tuve en mi casa. Estoy súper agradecida de que haya tenido tanta información…”, expresó.

Y respecto a su parto en casa, reveló algunos detalles de cómo sucedió. “Me preparé, estuvo conmigo una ginecóloga, una partera, una amiga, mi marido y mi nena”, confesó. Aunque, destacó que debido a que tuvo muchas contracciones estuvo a punto de que su bebé naciera en el hospital, sin embargo, todo salió cómo ella lo había planeado anteriormente. “Empecé a tener contracciones, empezaron a pasar muchas horas, ya eran fuertecitas y yo casi no dilataba y la frecuencia del bebé no, entonces, empezó a hacer mucho estrés. Me concentré y dije – Diosito, gran espíritu, tú sabes qué es mejor para mí, suelto el control si tiene que ser cesárea y lo solté”, recordó.

Además, Natalia Téllez le preguntó sobre cuáles fueron sus razones para ingerir su placenta a lo que Irán respondió, “Es el órgano que se forma nada más cuando estás embarazada y que nutre y le pasa oxígeno al bebé. ¿Sabes cuántos nutrientes tiene?, todo lo que trae la placenta es increíble y te ayuda muchísimo a todo. Para el post- parto es buenísimo, porque tienes las hormonas y eso te nivela”.