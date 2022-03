A Irene Azuela la hemos visto destacar en el cine y la televisión, pero el teatro es en donde ella comenzó y el que, desde siempre, ha sido su más grande pasión. Hoy vuelve al escenario para dar vida a Hamlet en la nueva puesta y propuesta, que está próxima a estrenar desde el Teatro Milán en la Ciudad de México.

Por Jorge Alférez

Irene Azuela

Cuéntanos de Hamlet.

Es un proyecto que empezó antes de la pandemia, ya tenemos más de tres años con él. Cuando Óscar Uriel me invitó al proyecto, yo pensé que iba para el personaje de Ofelia, aunque es una chamaca, pero él me dijo que me quería para Hamlet. Ahí me fui para atrás; le dije que estaba loco, pero le dije que sí, porque es una gran invitación, un gran honor, y un reto al que sé que pocos actores le dirían que no.

¿Cómo es reinventar un clásico del teatro?

Si te soy sincera, no se trata de reinventar nada, ni tenemos ganas. Simplemente queremos contar la historia porque queremos hacerlo y porque las preguntas a las que te invita a hacer esta obra son infinitas y siempre va a valer la pena hacerlas. Es una obra tan bien escrita, es hermosa en su lenguaje, porque expone una cantidad de preguntas increíbles y habla de una historia con la que te puedes identificar, aunque haya sida escrita hace tanto tiempo. Siempre será una buena opción hacer Hamlet. También, como mujer, cambian las preguntas, pero mantiene su esencia. Hoy estamos felices de contar esta historia y enfrentarnos a este nuevo reto.

Te puede interesar: Irene Azuela, 20 años de trayectoria y en su mejor momento

¿Consideras que hay clásicos que no pasan de moda?

Más que hablar de moda o de obras que pueden o no ser del todo vigentes, lo que sucede con Hamlet, es que son muchos temas los que toca la obra, pero los temas que tienen que ver con lo más complejo del ser humano, siempre serán vigentes. También, creo que es importante quitarnos la idea de que vamos a ver una obra que sucedió en el 1600, porque lo que queremos contar nosotros, es la historia de una familia que atraviesa por una situación extraordinaria a la que se enfrenta y vale la pena conocer y que la gente la pueda ver.

¿Cómo es volver al teatro?

Es una delicia volver al teatro, es ahí en donde encontré mi vocación y en donde siempre hay una gran colaboración. Es un trabajo en equipo sin igual. Además, para nosotros como actores es muy bonito ver como una historia impacta en el público de forma inmediata, a diferencia del cine o la televisión.

Te puede interesar: Fela Domínguez: Con todo y caos, y su vuelta al teatro musical

¿Cómo es el trabajo en equipo en el teatro?

Casi todos los actores de la compañía son actores que llevan muchos años haciendo teatro. Además, con una obra como esta, estás obligado a entrar en ese espíritu. Aquí no importa la cantidad de seguidores que cada uno tenga o el éxito de su serie o película, aquí estamos al servicio del teatro y dispuestos a trabajar en equipo por un bien común que es nuestra obra.

Hamlet, con Irene Azuela estrena el 18 de marzo en el Teatro Milán. El elenco lo conforman Mauricio Garcia Lozano, Emma Dib, Naian González, Miguel Santa Rita, Alfonso Borbolla, David Gaitán, Alejandro Morales y Tamara Vallarta, bajo la dirección de Angélica Rogel