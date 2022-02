Fela Domínguez: Con todo y caos, y su vuelta al teatro musical

Después de triunfar en España con El Rey León y El Guardaespaldas, Fela Domínguez regresa a México para presentar su álbum debut y volver al teatro musical.

Por Jorge Alférez

Fela Domínguez

Cuéntanos de tu nuevo álbum, Con todo y caos

Las composiciones son mías en coautoría con otros artistas. El disco se viene planeando desde hace varios años ya, pero no fue sino hasta la pandemia, que comencé sesiones de composición primero en línea y a distancia, y luego ya de forma presencial. Todo lo que se escribió es personal y vivencial, es acerca de las cosas que he vivido, por lo que no todo es grato, pero al final el mensaje es que todo va a estar bien.

¿Cuál ha sido el mayor reto dentro del proceso?

Presentar mi propuesta musical con disco tan real y vivencial si me da un poco de miedo, pero al mismo tiempo, creo que estamos tan habidos de demostrar lo que sentimos y de conectar con lo más real, que eso me tranquiliza un poco. Todo lo que van a escuchar es real y con todos los mensajes se pueden identificar.

¿Cuál consideras es tu sello personal como artista?

Sin duda, la honestidad. En mi caso, yo no funciono si me dicen qué hacer o si canto algo con lo que no me siento cómoda. Yo soy fiel a mi estilo y a mi proyecto, y espero que la gente conecte con eso.

Hoy, yo no sé si mi proyecto será masivo, lo que quiero es que sea honesto y que la gente se identifique con mi música. Si llego a recibir un mensaje de alguien que haya conectado con mi disco, me hará feliz.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje en tu carrera como artista?

Creo que el teatro se cruzó en mi vida para sumar. Nunca se me va a olvidar una plática que tuve con María del Sol, cuando me dieron call back para Nala en el Rey León. Yo no sabía nada, nunca antes había hecho teatro y estaba aterrada, pero María me dijo: “el teatro te va a cambiar la vida”. Al final, el teatro me dio estabilidad, madurez y disciplina. Definitivamente, el teatro cambia vidas.

Ahora vuelves con José el soñador, cuéntanos de este regreso al teatro.

Es el papel más demandante que he tenido en mi carrera, incluso más que el papel de Whitney Houston que hice con El guardaespaldas en Madrid. Ninguno ha sido tan demandante como el de la narradora de José el soñador, porque tiene la responsabilidad de contar la historia.

Hoy considero que este personaje me va a cambiar la vida para bien. Y no hablo de fama o reconocimiento, sino simplemente a nivel personal, al poder aprender, crecer y llevarme algo de este personaje a mis futuros proyectos.

¿Qué más podemos esperar de José el soñador?

La gente no está preparada para lo que van a ver en escena. ¡Ni en Las Vegas! En verdad no se lo pueden perder. El despliegue escénico es impresionante. Hay más de 500 metros de pantalla LED en escena, es impresionante.

Van a ser testigos de un espectáculo musical muy grande. Carlos está impresionante, al igual que todo el elenco, contemplando a cada uno de los bailarines y cantantes. Además de los nuevos arreglos musicales, los vestuarios, la iluminación. Van a ver un show que no se ha presentado nunca antes en ninguna parte del mundo, no solo de México. En verdad lo que se está logrando en este espectáculo musical no tiene igual.

