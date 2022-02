Kalimba se reinventa en el teatro musical con José el soñador

Previo al estreno de José el soñador, platicamos con Kalimba, respecto a su participación en este esperado regreso del musical a México, en el que, además, el cantante comparte créditos con Carlos Rivera y Fela Domínguez.

Por Jorge Alférez

Aunque su carrera musical es su prioridad, y más ahora que está previo a lanzar su nuevo álbum de estudio, Kalimba se confiesa amante del teatro y asegura que, para él, es el lugar que le ha traído frescura.

Kalimba, cuéntanos de José el soñador.

El elenco me tiene maravillado, son grandes bailarines y cantantes. Cada vez que los escucho y que tenemos un ensayo, me emociono. No importa cuántas veces lo haya escuchado ya, me vuelve a sorprender como la primera vez. Ya quiero estrenar porque me urge ver la reacción del público, porque si yo estoy emocionado no me imagino lo que les va a suceder a todos.

¿Qué nos puedes adelantar de tu personaje?

Mi personaje es el Faraón y es muy divertido. Es un tanto prepotente y payaso, con una gran ironía y sarcasmo, pero por sobre todas las cosas, es un personaje lleno de humor y bromas, pues aunque pudiera ser el malo de la historia, no cae mal sino todo lo contrario, es sumamente entretenido.

¿Cómo es trabajar con Carlos Rivera y Fela Domínguez?

Fela nos tiene a todos maravillados. Es bellísimo que cante casi toda la obra porque es la narradora. Tiene una voz maravillosa, pero por encima de ello, su pasión y entrega es única. Es precioso verla trabajar.

Por otro lado, Carlos es muy disciplinado y sabe cómo llevar a un elenco en sus hombros.

¿Qué representa el teatro para ti?

El teatro me trajo frescura, porque la verdad es que uno de los rubros más contaminados de la industria del entretenimiento es el musical y más la música pop (popular), pues llega un punto en el que vives para lo que el público quiere. Ya no construyes a partir de lo que sientes o de lo que surge en ti, sino a partir de lo que la gente quiere y espera de ti. Y la verdad es que muchas de las canciones que se hacen con el corazón, se quedan guardadas en un cajón, porque quizá no es lo que a la gente le va a gustar.

En el teatro pasa todo lo contrario, pues te toca interpretar una historia y sus canciones que ya están escritas, mucho antes de que el público decidiera qué quería ver o escuchar. Eso significa que, con el teatro, nos presentamos ante todos y no para hacer lo que esperan de nosotros, sino lo que ya está hecho y que hoy tenemos la oportunidad de compartirlo con todos ellos.

¿Qué podemos esperar de José el soñador?

Fascinación. La verdad es que yo estoy rodeado de gente maravillosa y que agradezco compartir con ellos la vida. Y yo estoy seguro de que el público estará maravillado con la producción que estamos construyendo, pues se está logrando algo muy lindo.

¿Cómo ves al teatro en México en estos tiempos?

Debemos ser honestos y aceptar que México no es un país de teatro. Ahora ha tomado más fuerza, quizá gracias a esta fórmula que algunos productores utilizan de tener nombres conocidos y bastante llamativos en la marquesina para atraer a la gente al teatro. Todo se vale para que venga la gente, pues al final, van a ser testigos de toda la magia y talento que tenemos. Además, esta obra lo tiene todo, y lo tiene en grande. Estoy seguro de que muy pronto, todos van a hablar de José el soñador y van a invitar a más gente a verla, porque realmente vale la pena.

