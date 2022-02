Exclusiva- Carlos Rivera nos habla sobre su regreso al teatro

Más de dos mil funciones han consolidado la carrera de Carlos Rivera sobre los escenarios en México y España desde su debut en 2006. Hoy, el eterno Rey León vuelve al teatro para dar vida a José el Soñador, un papel que representa un sueño hecho realidad.

Por Jorge Alférez

Carlos Rivera

“Para mí, José el Soñador es una obra muy importante, porque fue la primera que vi en mi vida cuando tenía 19 años, hace ya un rato (risas). Recuerdo que no conocía los musicales y cuando lo vi, me enamoré perdidamente, pues conocí el lugar en donde podía hacer todo lo que más me gustaba y gozaba, que era cantar, bailar y actuar”, comenta emocionado al memorar aquel primer acercamiento con el teatro, antes de convertirse en un referente del mismo

“Bésame mucho, fue el primer musical que hice en mi vida. A partir de entonces, empezó la magia en mi carrera, pues luego de este llegaron proyectos como La Bella y la Bestia, M a m m a Mía! y El Rey León.

“He sido un soñador toda mi vida”.

“Son más de 15 años de dedicarme al teatro, este año cumplo 16. Sin duda, los musicales me han llevado a donde yo ni siquiera lo hubiera imaginado, y hoy, después de seis años de no hacer teatro, vuelvo con la primera obra que vi en mi vida, José el Soñador”, expresa ilusionado.

Casualmente, esta nueva puesta del clásico musical se presenta en el mismo teatro en el que, en 2006, Carlos comenzó su carrera.

“Mi camerino actual es en el que me maquillaban para La Bella y la Bestia, cuando incursioné en los musicales. En estos teatros viví por muchos meses y años. Experiencias como las previas son las que me han transformado como artista, y poder volver al lugar en donde todo comenzó, sin duda, me llena de emoción. Siento como si no hubiera pasado el tiempo”, confiesa con cierta nostalgia.

No obstante, hoy se muestra satisfecho del camino que ha recorrido hasta llegar al lugar en el que hoy se encuentra. “Me siento muy orgulloso de cada paso que he dado, así como de cada musical en el que he participado”.

Sin embargo, reconoce que proyectos como El Rey León han sido piezas clave en su carrera. “En el caso de El Rey León, no solo hice la obra por más de mil funciones en México y España, sino que soy el único actor que ha grabado los dos discos en español del musical. También doblé la voz de Simba y grabé la música para la nueva película. Ha sido tan reiterado lo de esta obra, que es difícil quitármela, y lo cierto es que no quiero hacerlo.

De la misma manera, he sido relacionado con proyectos como Coco por cantar “Recuérdame”, pero para mí, es como cuando dicen que soy Carlos de Huamantla, Tlaxcala, significa lo mismo, porque sin importar cuántas cosas hagas después, siempre va a haber algo con lo que la gente te relaciona. Al final, yo me siento muy cómodo y feliz, porque son proyectos que me marcaron para siempre. Hoy sé que fui y seguiré siendo el Rey León para mucha gente, como para otros seré José el Soñador. De cualquier forma, es bonito porque son proyectos que me llenan de orgullo y que siempre van a ser parte de mi vida”.

