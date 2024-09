Joe Jonas y Sophie Turner, oficialmente divorciados: los detalles de su acuerdo legal

Joe Jonas y Sophie Turner finalmente lograron un acuerdo de conciliación, un año después de que el cantante solicitara el divorcio de la actriz. Ahora ambos pueden presumirse como legalmente solteros.

De acuerdo con documentos obtenidos por la revista People, el martes pasado un juez de Florida sentenció que el matrimonio de las estrellas estaba “irreparablemente roto”.

Aunque los términos del acuerdo legal son confidenciales, los documentos señalan que la separación se dio “con los mejores intereses de ambas partes y de sus familias”.

El juez permitió a Jonas y a Turner renunciar al período de espera de 20 días para la sentencia definitiva, añadiendo: “El matrimonio entre las partes se disuelve y las partes recuperan su condición de solteras”.

Joe Jonas solicitó el divorcio de Sophie Turner el 5 de septiembre de 2023 alegando que el matrimonio entre ellos ya era irreparable. Al día siguiente, ambos publicaron en sus redes sociales que habían decidido poner fin a su enlace de cuatro años.

“Declaración de parte de ambos: Después de cuatro maravillosos años de matrimonio hemos decidido mutuamente terminar nuestro matrimonio”, escribieron entonces.

“Ha habido muchas especulaciones del porqué, pero realmente esta es una decisión unida y sinceramente esperamos que todos puedan respetar nuestros deseos por la privacidad de nosotros y de nuestros hijos”.

Jonas y Turner contaban con un acuerdo prenupcial vigente, según la solicitud de divorcio.

Sin embargo, la separación no fue sencilla ya que días después de que el intérprete de Work It Out solicitara el divorcio, la estrella de Dark Phoenix afirmó que se dio cuenta de su separación días después y a través de los medios.

La custodia de sus dos hijas, Willa de 4, y Delphine de 2, también fue objeto de controversia ya que la actriz de Game of Thrones acusó al cantante de “retenerlas” en Estados Unidos siendo que ellos habían acordado que Inglaterra sería su “hogar para siempre”.

