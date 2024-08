José Eduardo Derbez y Paola Dalay organizan el bautizo de su hija Tessa

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez está organizando un hermoso festejo para su bebé, fruto de su relación con Paola Dalay.

El actor José Eduardo Derbez contó que entre sus planes está organizar un gran bautizo para su pequeña. Según varios reportes, será en el primer trimestre del año entrante que la bebé recibirá el sacramento católico.

“Este año ya no me da tiempo, sí quería, pero ya no me da tiempo, porque queremos hacer un señor bautizo, así choncho, sabroso”, expresó José Eduardo sobre el motivo por el que la fiesta se celebrará en 2025.

Encantado de vivir su faceta como papá con su primera hija, José Eduardo Derbez dijo que su vida ha cambiado para bien con la llegada de Tessa, aunque confesó que Paola y él cuentan con el apoyo de una nana para el cuidado de la nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

“Gracias a Dios cuento con Paola, que me ayuda a estar con la niña. También tenemos una nana que nos ayuda, porque si no, las ojeras estarían muy sabrosas”, explicó.

Paola Dalay reveló en sus redes sociales que la pequeña ya tiene madrina para el gran día, pero hasta el momento se desconoce de quién se trata.