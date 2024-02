Josh Gutierrez personifica a “Misael” el gran villano de Vivir de amor

Conversamos con el actor de 36 años, Josh Gutierrez, quien se embarcó en una nueva travesía al grabar la telenovela Vivir de amor, donde interpreta al antagonista y villano Misael. Josh nos contó sobre su carrera, su personaje, los retos que vivió para encarnarlo y más en esta entrevista.

¿Cómo es que llegas al mundo de la actuación?

Nací en San Miguel de Allende, y realmente la actuación tardó un rato en llegar a mi vida, es mi cuarta profesión, primero estuve en la fisioterapia, en coordinación, en administración y en la bolsa de valores. Mi carrera arrancó realmente en Casa Azul, tomé algunos cursos ahí. Luego me pasé al Centro de Educación Artística Eugenio Cobo, terminé después el CEA, me metí en cursos de guionismo, producción, iluminación, fotografía, mientras te guste la carrera nunca paras de estudiar.

Acabas de grabar Vivir de amor y personificas al Villano ¿Cómo será tu personaje?

Misael es un hombre ambicioso, un empresario entregado que lucha con determinación. A primera vista, su vida parece perfecta, llena de logros y comodidades. Sin embargo, carga con una profunda envidia hacia su primo, quien creció en una familia amorosa y recibió el afecto que él nunca tuvo. La ausencia de amor en su infancia lo marcó profundamente. Su padre, René, siempre estuvo absorto en sus responsabilidades laborales, mientras su madre, Gabriela, lo sobreprotegía, creándole una idea de merecimiento excesivo y aislándolo de realidades diferentes a las suyas. Desde el inicio de la trama, su abuelo descubre sus secretos, desencadenando una serie de eventos que lo arrastran a un torbellino de conflictos, incluyendo asesinatos, fraudes y traiciones. Misael, un hombre serio y determinado en alcanzar sus objetivos, no se detendrá ante nada para lograrlo, incluso si ello implica pasar por encima de quienes más ama. Sin embargo, a pesar de su fachada de frialdad, sufre por las consecuencias de sus actos, sigue siendo humano.

¿Cuál dirías que fue el mayor tal que te enfrentaste al momento de hacer este personaje a misa?

Bueno, el reto constante en las novelas, especialmente con los antagonistas, es comprender su psicología, sobre todo su infancia y las experiencias que puedan justificar sus acciones malvadas. Creo que es crucial tener claro el trasfondo del personaje y transmitirlo a lo largo de la historia. En este proyecto en particular, tuvimos la ventaja de contar con los primeros 40 capítulos ya escritos, lo que nos ayuda mucho a tener claro cómo debemos desarrollar el personaje..

El reto constante es mantener la coherencia en el desarrollo de nuestros personajes y asegurarnos de que no se pierdan aspectos esenciales de la trama. Grabamos múltiples escenas al día y no siempre en orden cronológico, lo que significa que puedes estar grabando escenas de diferentes capítulos en el mismo día. Es fundamental mantener la coherencia en la evolución de nuestros personajes y cómo interactúan entre sí.

¿Qué dirías que aprendiste interpretando a este personaje?

Hay un cúmulo de experiencias y relaciones, y muchas amistades. Pero personalmente, encuentro que este personaje atraviesa situaciones y realiza acciones que resuenan en mí de una manera profunda. Son circunstancias que, quizás, he tenido que enfrentar emocionalmente, no necesariamente los mismos actos que desencadena o provoca, pero sí situaciones que me han afectado de manera similar. Son problemas familiares que he vivido, no idénticos, pero sí con la misma carga emocional. Eso abre heridas que, eventualmente, uno descubre que no han sanado completamente. Como actor, considero que es crucial atender esta parte emocional. Si nos enfocamos en construir y comprender la psicología de un personaje, ¿por qué no cuidar también nuestra propia salud mental, tanto personal como actoralmente?

Cada personaje me brinda nueva información, libros y noticias, buscando referencias directas para comprender que esto no está lejos de lo que sucede en nuestro día a día, ya sea en el ámbito corporativo, en la comunidad o en diferentes vidas. La actuación nos permite sumergirnos en mundos diversos y, como actores, debemos empatizar para representar y transmitir lo que se vive en ese momento. Esto sirve de espejo para el público, quienes también pueden aprender de los valores, errores y virtudes de cada personaje. “Vivir de amor” exhibe dolores y errores cometidos por ciertos personajes, pero también enseña las consecuencias y otras formas de resolver conflictos.

¿Qué sigue para Josh Gutierrez?

La verdad, tengo muchas ganas de regresar al teatro, creo que ya van tres años que no pisó un escenario y es uno de mis objetivos a corto plazo. El reto principal para los actores, es la constancia: mantenerse constante en el trabajo, pasar de un proyecto a otro, y crear personajes. Me encantaría seguir trabajando en Televisa, es mi casa y creo que es donde más he trabajado en esta carrera, pero tampoco me cierro a otras plataformas. Yo me veo trabajando en la televisión, en el teatro y si se abren las posibilidades y las oportunidades también en cine.