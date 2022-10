La cantante Amaia Montero preocupa a sus fans por esta fotografía

Amaia Montero alertó a sus fans con una extraña imagen y un mensaje en sus redes sociales.

La cantante Amaia Montero publicó una fotografía acompañada de un mensaje que está desatando preocupación entre sus seguidores que se preguntan qué pasa con la ex vocalista de La oreja de Van Gogh.

En una imagen donde Amaia aparece irreconocible, despeinada, con un semblante serio y triste, alertó a sus seguidores. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida”, escribió.

Esta no es la primera vez que la intérprete desata comentarios sobre su estado de salud físico y mental, incluso hace dos años se ausentó de las redes por un tiempo, debido a que no se sentía bien y en ese entonces confesó que no podía más con la presión de los medios y las críticas sobre su peso en comparación con otros artistas.

Hasta el momento, la familia de la cantante no ha querido pronunciarse sobre la situación que llevó a Amaia compartir esta fotografía con el mensaje antes mencionado.

Entre los comentarios de la publicación se leen mensajes de apoyo hacia la famosa de quien no se sabe exactamente qué está pasando. Aparentemente preocupada, su hermana y asistente Idoia Montero, se ha limitado a hablar de la situación actual de Amaia, según el medio ABC.

Esta publicación llega una semana después de que la española anunció con un video que pronto saldría su nuevo disco y aunque en su cumpleaños el pasado 26 de agosto no publicó nada, anunció su regreso a las redes con su nueva música y ahora esta extraña publicación que llamó la atención de los internautas.