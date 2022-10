El regalo que Canelo le dio a su hija Emily Cinnamon por sus 15 años

En exclusiva para CARAS México, el pugilista mexicano nos confesó como es su hija Emily Cinnamon, quien hoy celebra su cumpleaños número 15.

El campeón de los supermedianos, Canelo Álvarez hoy celebra una fecha especial; el cumpleaños de su hija mayor, Emily Cinnamon, quien cumple 15 años de edad. Con una publicación en su Instagram, el boxeador aprovechó para felicitar a su hija en su cumpleaños. “Lo mejor que me pudo pasar hace 15 años. Te amo hija mía, se muy feliz siempre. Felices quince”, expresó. Inmediatamente, el post provocó la reacción emotiva de sus seguidores al ver lo mucho que ha crecido su hija y el gran parecido físico que tienen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caras México (@carasmexico)

Recordamos que en agosto del año pasado, Canelo Álvarez protagonizó la portada de CARAS México junto a su familia, quienes posaron juntos por primera vez desde su rancho en Guadalajara.

Te interesa: #ENEXCLUSIVA: EL TRIUNFO MÁS GRANDE DE ‘EL CANELO’

En dicha entrevista, el boxeador mexicano que recientemente triunfó en Las Vegas, confesó cómo es la personalidad de sus hijos, “los tres tienen personalidades. Todos son muy inteligentes. Emily es muy seria. Adiel es un poco más tímido y María es muy coqueta, no le da vergüenza nada, habla y plática, te hace una conversación…”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emily Alvarez (@emilyc.alvarez)

Te interesa: FERNANDA GÓMEZ, LA MUJER QUE CONQUISTÓ EL CORAZÓN DE CANELO ÁLVAREZ

ÉL ES SAÚL ADIEL, EL HIJO DE CANELO ÁLVAREZ QUE SIGUE SUS PASOS EN EL BOX

Emily no solo es muy parecida a su padre, sino que también heredó su pasión por los caballos, la joven práctica salto ecuestre. A pesar de que no viven juntos, Canelo Álvarez se ha esforzado por ser un gran padre, “trato de ser el mejor papá y darles a mis hijos lo que puedo. Con Emily y Adiel, que son los que no viven conmigo, trato de estar en todo momento, aunque es más difícil porque no los veo diario. María -fruto de su relación con Fernanda Gómez- es la que vive conmigo”, dijo a CARAS México.

Como el papá amoroso que es con sus hijos, este día sorprendió a Emily con un hermoso arreglo de rosas, que se convirtió en el regalo más especial para la quinceañera.

Por otro lado, la mamá de la joven, Karen Beltrán también le dedicó una amorosa felicitación a su hija. “Emi… deseo con toda el alma que estos 15 años sean mágicos para ti, que estén llenos de sueños de ilusiones de éxitos. Te deseo todo lo más hermoso del mundo, eres una bendición…”.