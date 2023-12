La dolorosa historia de Mariah Carey que marcó para siempre su forma de vivir la Navidad

Mariah Carey es ampliamente reconocida por su amor a la Navidad, especialmente por su icónica canción “All I want for Christmas is you”. Sin embargo, detrás de este entusiasmo festivo, yace una historia personal de lucha y superación.

En un especial para su documental en Apple TV+, Carey compartió las dolorosas experiencias de su infancia que moldearon su visión de la Navidad.

“He creado las Navidades que siempre he querido tener. Me pasaron un montón de cosas horribles cuando tenía 12 años, pero he de decir que el espíritu de esa niña, el de una luchadora que jamás se rendiría, nunca se marchitó", compartió la cantante que es conocida como la Reina de la Navidad, debido a su exitoso villancico.

La inspiración detrás de “All I want for Christmas is you”

En noviembre de 1994, Mariah Carey lanzó el álbum “Merry Christmas”, que incluía el ahora legendario “All I want for Christmas is you”. Contrario a la creencia popular, el éxito de esta canción no fue inmediato, y ni siquiera sus compositores tenían fe total en ella.

Carey, junto con su colaborador Walter Afanasieff, compuso y produjo el tema, inspirándose en sus recuerdos de Navidad.

La cantante ha compartido en varias ocasiones cómo comenzó a escribir la canción: “Realmente comencé a componer la canción pensando '¿Cuáles son todas las cosas en las que pienso en Navidad?’ Luces, regalos, medias, chimeneas... Siempre he amado tanto la Navidad en toda mi vida, pero crecí sin tener mucho dinero y sin poder vivirla como los demás niños. Quería que la Navidad fuera perfecta, por muchas razones diferentes”.

Al trabajar con Afanasieff, y bajo la influencia de su entonces esposo Tommy Mottola, Carey buscó crear una canción navideña que reflejara un estilo reminiscente de la música de los años 60. Este enfoque innovador rompió con las normas tradicionales de la industria musical, desafiando la noción de que los álbumes navideños eran solo para artistas cuyas carreras estaban en declive.

La dura infancia de Mariah Carey

La niñez de Mariah Carey estuvo marcada por desafíos significativos. Hija de una cantante de ópera blanca irlandesa y un padre afroamericano, Carey enfrentó racismo y conflictos familiares. Según The Ringer, la infancia de Carey se vio afectada por insultos racistas y la inestabilidad de una familia disfuncional. Estas experiencias difíciles llevaron a Carey a buscar consuelo en la Navidad cada año, aunque las circunstancias a menudo impedían que sus deseos se materializaran.

En algunas entrevistas, Carey reveló que comenzó a componer la canción reflexionando sobre sus deseos navideños: “Siempre quise que la Navidad fuese perfecta y siempre he esperado estas fiestas con ansiedad. Pero tenía una familia increíblemente disfuncional que lo arruinaba cada año”, compartió.

La historia detrás de “All I want for Christmas is you” va de la mano con el desarrollo del amor de Mariah Carey por la Navidad, ambos son testamentos de su resiliencia y su deseo de transformar experiencias dolorosas en alegría y celebración, no solo para ella sino para todo el que la escuche.

A pesar de una infancia desafiante, Carey logró crear un legado navideño que resuena a nivel mundial. Su historia ilumina el trasfondo de una de las canciones navideñas más queridas, y ofrece una visión de cómo las adversidades pueden convertirse en inspiración y triunfo.