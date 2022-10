‘La gata bajo la lluvia’ y otros éxitos de Rocío Dúrcal

Te presentamos el top 10 de las canciones más llegadoras de Rocío Dúrcal porque no todo es La gata bajo la lluvia. Vuélvete una experta en Rocío Dúrcal

Te presentamos las otras canciones de Rocío Dúrcal que no son ‘La gata bajo la lluvia’, pero que son igual de llegadoras e icónicas. No cabe duda… Amamos a la española más mexicana.

¿Quién no ha tenido ganas de decirle a su ex ‘invítame un café y luego a ver qué pasa? La sentencia del himno es un llamado a batalla, quien no lo haya hecho que lance la primera piedra.

Pero no todo en Rocío Dúrcal es la Gata bajo la lluvia, tiene muchos otros éxitos que seguro has escuchado en compañía de tu mamá.

Como tu mujer

Originalmente escrita por Marco Antonio Solís la hizo especialmente para Rocío. La voz de la española no tiene igual, su interpretación de ‘Como tu mujer‘ es la declaración de guerra de una mujer despechada.

Fue escrita en 1988 y forma parte del álbum colaboración entre Marco Antonio y Rocío ya que en ese momento Juan Gabriel tenía problemas legales por su obra, por ese motivo surgió la idea de esta colaboración con el Buki.

La diferencia

Tema icónico de Juan Gabriel, como bien sabes la española y el mexicano tuvieron una relación amistosa y profesional muy intensa en los años 70.

La cantante interpretó diversos temas escritos por Alberto Valadez; entre ellos este temazo de 1980 que aún a la fecha suena a todo pulmón en el público mexicano.

Costumbres

¿Adivinen quién escribió esta majestuosa canción? Efectivamente, lo hizo Juan Gabriel para que su entrañable amiga Rocío la interpretara en el álbum ‘Canta a Juan Gabriel Volumen 2‘ de 1978.

El éxito de este grandioso dúo les valió el Disco de Oro y el Disco de Platino

Vestida de blanco

Rocío Dúrcal se atrevió a incursionar otro género en boga; el pop. En esta ocasión no interpretó una ranchera o un himno del regional mexicano, en esta ocasión suenan otros instrumentos como la batería.

Este sencillo viene en el álbum ‘Hay amores y amores’ lanzado en 1995.

Y nos dieron las diez

A dueto con su paisano, Joaquín Sabina interpretan este clásico de la música de España.

El sencillo se lanzó en el álbum Física y Química en el año 1992. En el se incluye este sencillo y su hermanito “Ojos de gata”, pero Rocío la interpretó por primera vez en 2005 en el álbum Me gustas mucho.

Ya te olvidé

Aunque retomó fama luego de ser interpretada por la cantante Yuridia, esta canción es originalmente de Rocío Dúrcal. Una vez más, Marco Antonio Solís se la escribió especialmente para ella en 1988.

Hoy lo vi pasar

En 1999 lanzó este éxito en el disco ‘Para toda la vida‘. Otra gran historia de desamor. Gracias, Rocío. Nos representas.

Tampoco pertenece al género ranchero ni al regional mexicano, en este tiempo Rocío Dúrcal hizo la increíble interpretación de otros ritmos.

Si te pudiera mentir

La canción original es del Buki, Marco Antonio Solís. Ella la interpretó por primera vez en 1990 en el disco que lleva el mismo nombre.

Esta exitosa canción ha sido interpretada por diversos grupos y cantantes, por ejemplo el grupo de regional mexicano Calibre 50.

Una oración

La canción más intensa de amor jamás superada, Una oración cuenta la historia de una pareja separada, sin embargo, ella nunca dejó de pedirle a Dios que su amado regresara.

Un giro inesperado en la historia. Ellos sí fueron felices para siempre.

Del álbum ‘Frente a frente Vol. 2′ lanzado en 1987, tan vigente como en aquel entonces.

Diferentes

Para cerrar este top con broche de oro te dejamos una colaboración más entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. De 1978 en el disco ‘Canta a Juan Gabriel vol. 2‘

¿Recuerdas alguna que no hayamos incluido en este top? ¿Cuál es tu rola para cantar a todo pulmón en una noche de borrachera?

