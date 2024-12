La hermana de Blake Lively se pronuncia tras la demanda por acoso sexual de la actriz

El pasado fin de semana se dio a conocer que Blake Lively presentó una demanda en contra de Justin Baldoni, su compañero de reparto y director en la película ‘Romper el Círculo’, alegando acoso sexual y difamanción en su contra.

La noticia fue difundida por The New York Times, y ha generado toda clase de reacciones, incluyendo a Robyn Lively, hermana de Blake Lively.

En esta demanda, la esposa de Ryan Reynolds acusa a Justin Baldoni de haber cometido diez cargos relacionados con su comportamiento durante la grabación de la película, mismos que, según la actriz, la han afectado significativamente en su salud emocional y relación familiar.

El mensaje de Robyn Lively para apoyar a su hermana

A través de redes sociales, la actriz y hermana mayor de Blake Lively, Robyn Lively, manifestó su apoyo a la protagonista de Gossip Girl y declaró: “Gracias por exponer el lado siniestro de Hollywood’.

“Insto a todos a leer el artículo del NY Times en su totalidad. Llama a aquellos detrás de la despiadada y nefasta campaña de desprestigio que tenía como objetivo acabar con mi hermana. También destaca la verdad y lo que realmente pasó, lo que realmente soportó durante la filmación de ‘Romper el círculo’”, comienza su escrito.

“Vivimos en una época en la que tenemos acceso a la vida personal de las personas como nunca antes, especialmente los actores. Nos hace sentir que los conocemos. Los vemos en las redes sociales, vemos vídeos de ellos, y tomamos decisiones precipitadas sobre su carácter. La única razón por la que puedo comentar esto es porque también soy culpable de ello. Todos lo somos. La verdad es que no los conocemos”, añade.

Blake Lively y Robyn Lively Instagram @robynlively

Robyn Lively señaló que, a pesar de todos los comentarios en contra de su hermana, es una mujer con muchísimas virtudes amada por cuantos la conocen.

“Pero conozco a mi hermana. Ella es una de las personas más amables, honestas y amorosas que conozco. Blake no es un villano. Ella es una mamá oso hasta la médula, una esposa amorosa y solidaria, una hermana, una amiga y alguien que se rompió el culo en una película en abominables condiciones de trabajo. Ciertamente puedes estar en desacuerdo con la campaña de marketing si quieres. Se cometieron errores, pero ella no es la creativa detrás de estas decisiones y no debería asumir la única responsabilidad por ellas”

“La ‘verdad’ en los periódicos casi nunca es lo que piensas. Pero la honestidad prevalece. Hoy es un buen día. Mi gratitud es ilimitada por su amabilidad aquí y consideración por mi hermana. Estoy tan orgulloso de ella. Orgullosa de que se haya manejado con tanta gracia y no cedió, que no se permitió silenciarse ante la adversidad y las mentiras. Espero que esto les dé a otros la fuerza para hacer lo mismo”, concluye el escrito.

Blake Lively recibe el apoyo de la autora de ‘Romper el Círculo’

La autora del libro en el que se basó la película ‘Romper el Círculo’, Colleen Hoover, publicó un mensaje de apoyo a Blake Lively en sus historias de Instagram.

“@blakelively, has sido honesta, amable, comprensiva y paciente desde el día que nos conocimos. Gracias por ser exactamente el ser humano que eres. Nunca cambies. Nunca te marchites”, escribió la autora junto a una fotografía de ambas abrazándose.

Excompañeras de Blake Lively la apoyan tras su demanda

Las actrices Alexis Bledel, Amber Tamblyn y America Ferrera, compañeras de reparto de Blake Lively en la película de 2005 ‘The Sisterhood of the Traveling Pants’ en español ‘Un verano en pantalones’, se unieron a través de un comunicado conjunto.

“Como amigas y hermanas de Blake durante más de 20 años, nos solidarizamos con ella mientras lucha contra la reportada campaña emprendida para destruir su reputación”.

“Nos inspira el coraje de nuestra hermana para defenderse a sí misma y a los demás”, reza el comunicado.