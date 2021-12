La hija del actor Toño Mauri anunció que está embarazada

El actor Toño Mauri se convertirá en abuelo, su hija Carla compartió en sus redes sociales que está esperando su primer bebé.

¡Regalo de Navidad! Después de la difícil situación de salud que atravesó el actor Toño Mauri, quien requirió un doble transplante de pulmón ha llegado una gran noticia para él.

Esta Navidad, su hija, Carla Mauri, compartió una fotografía junto a su esposo Pablo Fernández con quien se casó el año pasado. Ambos posan muy felices y sostienen una imagen de la ecografía de su bebé.

“Feliz Navidad, le doy gracias a Dios por una Navidad en familia y una familia que crece. Familia Fernández de Cordova Mauri. Que Dios los llene de amor, paz y fortaleza y esta Navidad sea una muy especial”, fue el mensaje que escribió Carla.

Inmediatamente la noticia sorprendió y llenó de emoción a sus seguidores quienes le escribieron mensajes felicitando a la pareja ante la próxima llegada de su primer bebé. Entre los comentarios está el de su hermano, Antonio Mauri quien escribió “Felicidades Mouche, van a ser los mejores papás”, la cantante contestó “y padrino”.

¡Así es! Antonio Mauri será el padrino del bebé y lo confirmó en una publicación en su Instagram donde posteó una fotografía junto a Carla y Pablo.

“Esta Navidad me hicieron la pregunta más increíble del mundo… todavía no me la creo que me escogieron como padrino. Van a ser los mejores papás del mundo. Los quiero, gracias”.

